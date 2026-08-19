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Propiedades residenciales en venta en Tasos, Grecia

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apartamentos
5
casas independientes
7
12 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 5 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11616 - Casa en venta en Thasos Limenas por € 560.000 Exclusividad. Est…
$635,818
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Casa 1 habitacion en Tasos, Grecia
Casa 1 habitacion
Tasos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11472 - Casa para la venta en Thasos Limenas por € 180.000 . Esta 110.0…
$211,474
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Apartamento 3 habitaciones en Tasos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11775 - Apartamento en venta en Thasos Limenas por € 180.000 . Este apa…
$211,474
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Tasos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11812 - Apartamento en venta en Thasos Limenas por € 135.000 . Este apa…
$156,802
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Apartamento 2 habitaciones en Tasos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11644 - Apartamento para la venta en Thasos Limenas por € 180.000 . Est…
$211,474
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Casa 2 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11597 - Casa en venta en Thasos Limenas por € 420.000 . Esta 100.00 met…
$485,415
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Tasos, Grecia
Casa
Tasos, Grecia
Código de propiedad: 11583 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenas por € 250.000 . Esta Mais…
$293,714
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Apartamento 1 habitacion en Tasos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Tasos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11717 - Apartamento para la venta en Thasos Limenas por € 222.000 . Est…
$260,818
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Casa 8 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 8 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Código de propiedad: 1985 - Casa en venta en Thasos Limenas por € 470.000 . Esta casa amuebl…
$494,219
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Casa 4 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 4 habitaciones
Tasos, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Venta casa única y lujosa en Limenas Thassos 200 metros cuadrados en una parcela de 660 metr…
$377,226
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Casa 3 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 3 habitaciones
Tasos, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 2
En venta en Limenas de Thassos en un maravilloso lugar en la naturaleza casa unifamiliar de …
$368,036
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Apartamento 5 habitaciones en Tasos, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Tasos, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Thassos, Center: Venta a través del edificio 450 metros cuadrados fachada en planta baja 4 n…
$736,071
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