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Propiedades residenciales en venta en Nestos Municipality, Grecia

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casas independientes
9
11 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Perni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Perni, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
Kavala, Perni: Venta Apartamento 80 metros cuadrados situado en la segunda planta de una cas…
$118,537
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Casa 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Platamonas, Kavala: VENTA: Casa, 140 metros cuadrados, en 2 niveles, dentro de los árboles p…
$256,244
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Apartamento 2 habitaciones en Makrychori, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Makrychori, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Philip, Kryoneri: Apartamento 75 metros cuadrados está en venta con una caldera de aceite in…
$82,645
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TekceTekce
Casa 1 habitación en Paradisos, Grecia
Casa 1 habitación
Paradisos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Casa unifamiliar en venta en Kavala de la Prefectura de Kavala por 80.000 € ( Listado No ΝΠ4…
$104,411
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Casa 2 habitaciones en Paradisos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Paradisos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Rider, Chrysoupoli, Cielo: Venta residencia de dos pisos 150 metros cuadrados. Consta de 2 a…
$185,620
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Casa 6 habitaciones en Perni, Grecia
Casa 6 habitaciones
Perni, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Kavala, Perni: Venta Casa 240 metros cuadrados construidos en parcela de 530 metros cuadrado…
$343,161
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Casa 1 habitación en Ano Pontolivado, Grecia
Casa 1 habitación
Ano Pontolivado, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
CAVALA Alto Pontolivado: Venta casa 57 metros cuadrados en parcela de 750 metros cuadrados. …
$63,092
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Casa 3 habitaciones en Chrysoupoli, Grecia
Casa 3 habitaciones
Chrysoupoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11531 - Maisonette FOR SALE in Chrisoupoli Center for € 125.000 . Esta …
$134,937
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Casa 3 habitaciones en Chrysoupoli, Grecia
Casa 3 habitaciones
Chrysoupoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11529 - Maisonette FOR SALE in Chrisoupoli Center for € 140.000 . Esta …
$151,129
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Casa en Keramoti, Grecia
Casa
Keramoti, Grecia
Código de propiedad: 11688 - Maisonette FOR SALE in Keramoti Chaidefto por € 230.000 . Esta …
$266,459
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Casa 3 habitaciones en Zarkadia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Zarkadia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Chrysoupoli, Zarkadia: Una villa semicompleta está en venta,266 TM a 3 niveles, en una parce…
$152,472
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Parámetros de las propiedades en Nestos Municipality, Grecia

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