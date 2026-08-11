Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Limenaria
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Limenaria, Grecia

;
3 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Limenaria, Grecia
Casa 2 habitaciones
Limenaria, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11822 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenaria for € 152.500 . Esta Ma…
$179,165
Dejar una solicitud
Casa en Limenaria, Grecia
Casa
Limenaria, Grecia
Código de propiedad: 11719 - Casa para la venta en Thasos Potos por € 390.000 . Esta 106 met…
$443,524
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Limenaria, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Limenaria, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento semisótano de 108 metros cuadrados. en la zona de Limenaria en Thassos. Cuenta c…
$59,646
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir