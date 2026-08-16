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Casas en Venta en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

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Thassos Municipality
65
Kavala Municipality
25
Paggaio Municipality
24
Kavala
13
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133 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Kavala Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Piso 2
Philip, Almond: Venta Casa 215 metros cuadrados en 500 metros cuadrados parcela en excelente…
$334,680
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Casa 1 habitacion en Thassos Municipality, Grecia
Casa 1 habitacion
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11119 - Casa en venta en Thasos Mikros Prinos por € 40.000 Exclusividad…
$46,994
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Casa en Skala Marion, Grecia
Casa
Skala Marion, Grecia
Código de propiedad: 11877 - Casa en venta en Thasos Skala Marion por € 190.000 . Esta 114.0…
$223,563
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 2 habitaciones en Thassos Municipality, Grecia
Casa 2 habitaciones
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11811 - Casa en venta en Thasos Sotiras por € 140.000 . Esta casa amueb…
$164,480
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Casa 6 habitaciones en Perni, Grecia
Casa 6 habitaciones
Perni, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Kavala, Perni: Venta Casa 240 metros cuadrados construidos en parcela de 530 metros cuadrado…
$343,161
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Casa 5 habitaciones en Kallirachi, Grecia
Casa 5 habitaciones
Kallirachi, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Código de propiedad: 11893 - Casa en venta en Thasos Kallirachi por € 330.000 . Esta casa am…
$376,640
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LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 5 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11616 - Casa en venta en Thasos Limenas por € 560.000 Exclusividad. Est…
$635,818
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Casa en Potamia, Grecia
Casa
Potamia, Grecia
Código de propiedad: 11618 - Casa en venta en Thasos Potamia por € 100.000 . Esta 130.00 met…
$117,485
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Casa 3 habitaciones en Skala Sotiros, Grecia
Casa 3 habitaciones
Skala Sotiros, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11837 - Casa en venta en Thasos Skala Sotiros por € 520.000 . Esta casa…
$610,925
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Casa 2 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11597 - Casa en venta en Thasos Limenas por € 420.000 . Esta 100.00 met…
$485,415
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Casa 2 habitaciones en Potamia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Potamia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11863 - Casa en venta en Thasos Potamia por € 100.000 Exclusividad. Est…
$117,485
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Casa 3 habitaciones en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Casa 3 habitaciones
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11622 - Maisonette FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por 200.000 €. Esta M…
$234,971
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Casa 2 habitaciones en Skala Rachoniou, Grecia
Casa 2 habitaciones
Skala Rachoniou, Grecia
Dormitorios 2
Código de propiedad: 11867 - Casa en venta en Thasos Skala Rachoniou por € 260.000 Exclusivi…
$296,014
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Casa en Prinos, Grecia
Casa
Prinos, Grecia
Código de propiedad: 11587 - Casa en venta en Thasos Prinos por € 58.000 . Este 50.00 metros…
$68,142
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Casa 2 habitaciones en Panagie, Grecia
Casa 2 habitaciones
Panagie, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11894 - Casa en venta en Thasos Panagia por € 142.000 . Esta casa amueb…
$163,713
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Casa 3 habitaciones en Kavala Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Philip, Almond: Una casa de nueva construcción está a la venta en un complejo de 150 metros …
$237,847
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Casa 2 habitaciones en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Casa 2 habitaciones
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11773 - Casa en venta en Thasos Chrisi Akti por € 190.000 . Esta casa a…
$223,222
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Casa 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta Casa 94 metros cuadrados situado en una parcela de 278 metros cu…
$266,871
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Casa 2 habitaciones en Thassos Municipality, Grecia
Casa 2 habitaciones
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11823 - Casa en venta en Thasos Aliki por € 205.000 Exclusividad. Esta …
$235,289
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Casa 3 habitaciones en Thassos Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Residencia tradicional en el asentamiento tradicional de Megalos Prinos en Thassos. Tiene un…
$173,530
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Casa 2 habitaciones en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Casa 2 habitaciones
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11815 - Casa en venta en Thasos Koinira por € 250.000 . Esta casa amueb…
$293,714
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Casa 3 habitaciones en Lefki, Grecia
Casa 3 habitaciones
Lefki, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Piso 2
Xanthi, Lefki: Venta casa de lujo 285 metros cuadrados en 7000 metros cuadrados parcela (oil…
$216,912
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Casa 1 habitacion en Potos, Grecia
Casa 1 habitacion
Potos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11885 - Casa en venta en Thasos Potos por € 210.000 . Este 75.00 metros…
$244,625
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Casa 4 habitaciones en Kallirachi, Grecia
Casa 4 habitaciones
Kallirachi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Código de propiedad: 11577 - Casa en venta en Thasos Kallirachi por € 230.000 . Esta casa am…
$263,630
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Casa 3 habitaciones en Panagie, Grecia
Casa 3 habitaciones
Panagie, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11605 - Casa en venta en Thasos Panagia por € 150.000 . Esta casa amueb…
$176,228
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Casa 3 habitaciones en Amygdaleonas, Grecia
Casa 3 habitaciones
Amygdaleonas, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Philip, Almond: Venta Casa 90 metros cuadrados situado en una parcela de 379 metros cuadrado…
$232,617
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Casa 2 habitaciones en Kallirachi, Grecia
Casa 2 habitaciones
Kallirachi, Grecia
Dormitorios 2
Casa tradicional en la zona de Kallirachi en Thassos. Tiene una superficie total de 110 metr…
$161,594
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Casa en Maries, Grecia
Casa
Maries, Grecia
Código de propiedad: 11876 - Casa en venta en Thasos Maries por € 110.000 . Esta 120.00 metr…
$129,001
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Casa 1 habitacion en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Casa 1 habitacion
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11466 - Casa para la venta en Thasos Koinira por € 230.000 . Esta casa …
$262,823
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Casa en Kallirachi, Grecia
Casa
Kallirachi, Grecia
Código de propiedad: 11541 - Casa en venta en Thasos Kallirachi por € 335.000 . Esta 135.00 …
$394,177
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Tipos de propiedades en Eastern Macedonia and Thrace

villas

Parámetros de las propiedades en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

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