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Propiedades residenciales en venta en Aegean, Grecia

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Kea Municipality
6
Municipality of Mytilene
4
Municipality of Thira
9
Thira Municipal Unit
9
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51 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 218 m²
Una rara oportunidad para adquirir una villa excepcional frente al mar en una de las zonas c…
$2,14M
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Casa 2 habitaciones en Chrysomilia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Chrysomilia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Egeo, en el pueblo virgen de Kampi en la encantad…
$601,038
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Dúplex 8 habitaciones en Karterados, Grecia
Dúplex 8 habitaciones
Karterados, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Korissia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Korissia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Situado en una ubicación verdaderamente privilegiada en la isla de Kea, en la zona más codic…
$497,012
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Casa de campo 2 habitaciones en Pyrgi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pyrgi, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 1 planta de 80 metros cuadrados en Islas. La casa consta de 2 dormitorios, sal…
$885,531
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 338 m²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
Venta de maisonette de 136 metros cuadrados en Islas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$427,417
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03M
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Casa 10 habitaciones en Naxos, Grecia
Casa 10 habitaciones
Naxos, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Número de plantas 4
Maravillosa casa familiar de 189 metros cuadrados. con 4 niveles en venta en Grecia, Naxos, …
$376,931
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Casa 2 habitaciones en Astipalea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Astipalea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
En la hermosa Astypalea, la isla de Butterfly del Egeo, un paraíso en la tierra, esta hermos…
$277,402
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Apartamento 1 habitacion en Galissas, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Galissas, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Resumen de la propiedad: Complejo de apartamentos en la isla de Syros Ubicación: isla de …
Precio en demanda
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Casa de campo 2 habitaciones en Myrina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Myrina, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 2 plantas de 80 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de 2 dormitorios…
$325,631
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Villa 18 habitaciones en Antiparos Municipality, Grecia
Villa 18 habitaciones
Antiparos Municipality, Grecia
Habitaciones 18
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 583 m²
Superficie: 583 m2Superficie terrestre: 4.590 m2Dormitorios: 8Baños: 10Garaje: 4Situado a so…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Casa 2 habitaciones en Chrysomilia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Chrysomilia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Egeo, en el pueblo virgen de Kampi en la encantad…
$601,038
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 7
Área 440 m²
Venta casa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un dormitori…
$920,953
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07M
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Casa de campo 6 habitaciones en Molyvos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Molyvos, Grecia
Dormitorios 6
Área 304 m²
Venta casa de 3 plantas de 304 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$826,496
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 121 m²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anaxos Skoutarou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anaxos Skoutarou, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en el Dodecanese. La maisonette tiene 3 niveles.…
$1,42M
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Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 495 m²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Municipality of Thira, Grecia
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Municipality of Thira, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Casa Adosada Moderna | Ubicación Premium en Santorini Ubicación: Santorini — a 2,5 …
$374,989
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Apartamento en Perama, Grecia
Apartamento
Perama, Grecia
Área 79 m²
Apartamento en venta con una superficie de 79 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$228,484
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Casa 3 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa 3 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
La venta es una casa unifamiliar única junto al mar en Nago, Chios, a solo 5 metros del mar,…
$799,211
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Casa 2 habitaciones en Chrysomilia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Chrysomilia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Egeo, en el pueblo virgen de Kampi en la encantad…
$601,038
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Villa 2 habitaciones en Emporio, Grecia
Villa 2 habitaciones
Emporio, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 750 m²
Número de plantas 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Villa en South Aegean, Grecia
Villa
South Aegean, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
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Villa 12 habitaciones en Miconos, Grecia
Villa 12 habitaciones
Miconos, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 5
Área 205 m²
Se vende casita de 205 metros cuadrados en las islas. La casita tiene 4 niveles. El semisóta…
$484,091
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Casa 3 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 5 000 m²
Residencia Paros 170 metros cuadrados – 5.000 metros cuadrados – 3 dormitorios, piscina priv…
$254,876
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