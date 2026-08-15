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Propiedades residenciales en venta en Chios Municipality, Grecia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Pyrgi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pyrgi, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 1 planta de 80 metros cuadrados en Islas. La casa consta de 2 dormitorios, sal…
$885,531
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 3 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa 3 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
La venta es una casa unifamiliar única junto al mar en Nago, Chios, a solo 5 metros del mar,…
$799,211
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Casa en Quíos, Grecia
Casa
Quíos, Grecia
Área 88 m²
En uno de los asentamientos más bellos de Chios. En un ambiente verde y tranquilo. Para algu…
$52,338
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Parámetros de las propiedades en Chios Municipality, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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De lujo
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