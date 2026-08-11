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Apartamentos en venta en Aegean, Grecia

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2 habitaciones
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7 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 218 m²
Una rara oportunidad para adquirir una villa excepcional frente al mar en una de las zonas c…
$2,14M
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Apartamento 1 habitacion en Galissas, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Galissas, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Resumen de la propiedad: Complejo de apartamentos en la isla de Syros Ubicación: isla de …
Precio en demanda
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Apartamento en Perama, Grecia
Apartamento
Perama, Grecia
Área 79 m²
Apartamento en venta con una superficie de 79 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$228,484
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Western Lesvos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Western Lesvos, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
En venta en construcción. Apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está …
$165,299
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Grekodom Development
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Aghia Anna, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Aghia Anna, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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Apartamento 4 habitaciones en Episkopi Gonias, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Episkopi Gonias, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 70 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Santorini, Islas del Egeo, Grecia
$450,928
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Apartamento 3 habitaciones en Parikia, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Parikia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 70 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Paros, Islas del Egeo, Grecia
$353,697
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Parámetros de las propiedades en Aegean, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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