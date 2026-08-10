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Propiedades residenciales en venta en Fira, Grecia

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2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Fira, Grecia
Casa 4 habitaciones
Fira, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Santorini, Thera: En un lugar único de la isla En construcción Venta Casa 180 metros cuadrad…
$841,224
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Casa en Fira, Grecia
Casa
Fira, Grecia
Área 360 m²
Santorini, Thera: En un lugar único de la isla, 2 casas se venden en construcción, 180 m2 ca…
$1,68M
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