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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Rhodes, Grecia

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1 propiedad total found
Castillo en Municipality of Rhodes, Grecia
Castillo
Municipality of Rhodes, Grecia
Área 541 m²
En venta en el casco antiguo de Rodas y específicamente en el área del Coloquio, una propied…
$842,178
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Rhodes, Grecia

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