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Propiedades residenciales en venta en Kea Municipality, Grecia

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casas independientes
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5 propiedades total found
Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
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Casa 3 habitaciones en Korissia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Korissia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Situado en una ubicación verdaderamente privilegiada en la isla de Kea, en la zona más codic…
$506,667
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Villa 6 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10M
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TekceTekce
Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 495 m²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
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Casa 5 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Casa 5 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Área 250 m²
Una propiedad única en una ubicación increíble y tranquila. Frente al mar y las olas. Con es…
$889,737
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Parámetros de las propiedades en Kea Municipality, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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