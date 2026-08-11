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Propiedades residenciales en venta en Mitilene, Grecia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
Venta de maisonette de 136 metros cuadrados en Islas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$427,417
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 5
Área 205 m²
Se vende casita de 205 metros cuadrados en las islas. La casita tiene 4 niveles. El semisóta…
$484,091
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 7
Área 440 m²
Venta casa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un dormitori…
$920,953
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Parámetros de las propiedades en Mitilene, Grecia

con Vistas al mar
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