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Propiedades residenciales en venta en Miconos, Grecia

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casas independientes
4
4 propiedades total found
Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 121 m²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08M
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 500 m²
Superficie: 1500 m2Superficie terrestre: 8000 m2Dormitorios: 6Baños: 7Villa contemporánea si…
Precio en demanda
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 338 m²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 12 habitaciones en Miconos, Grecia
Villa 12 habitaciones
Miconos, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15M
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