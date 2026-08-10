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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Andros, Grecia

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2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Andros, Grecia
Villa 4 habitaciones
Andros, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Número de plantas 2
Newly Built Luxury Villa for Sale in Andros,with big land plot Property Overview Lo…
$969,804
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Villa en Andros, Grecia
Villa
Andros, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
Villa en una colina con vistas al mar Mediterráneo, con vistas al mar Egeo y sus islas. La v…
$3,83M
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