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Hoteles en venta en Berlín, Alemania

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5***** Hotel for Sale in Berlin en Berlín, Alemania
5***** Hotel for Sale in Berlin
Berlín, Alemania
Área 5 000 m²
Superficie: 8.000 m2.Varios inquilinos comerciales.Número de habitación: 140.Espacios de est…
$40,38M
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Hotel 950 m² en Berlín, Alemania
Hotel 950 m²
Berlín, Alemania
Habitaciones 22
Área 950 m²
Número de plantas 3
Se ofrece un hotel de 3 * habitaciones con restaurante y terraza en Berlín para su compra. …
$4,55M
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ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Hotel en Berlín, Alemania
Hotel
Berlín, Alemania
Habitaciones 22
A well -groomed 3* hotel with a restaurant and a terrace in Berlin with a lease agreement wi…
$4,29M
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ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Hotel 950 m² en Berlín, Alemania
Hotel 950 m²
Berlín, Alemania
Dormitorios 22
Área 950 m²
Número de plantas 3
Se ofrece un hotel de 3* con restaurante y terraza en Berlín.El hotel dispone de 22 habitaci…
$4,59M
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