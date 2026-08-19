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Hoteles en venta en Fráncfort del Meno, Alemania

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Hotel 1 850 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 1 850 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 55
Área 1 850 m²
Número de plantas 4
4* Hotel boutique en el centro de Frankfurt cerca de la estación de tren. El hotel ha sido c…
$16,37M
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English, Русский, Deutsch
Hotel 3 000 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 3 000 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 62
Área 3 000 m²
Número de plantas 4
En venta es un moderno hotel de 4 * en los suburbios de Frankfurt am Main con un restaurante…
$5,19M
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Hotel 2 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 2 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 72
Área 2 600 m²
Número de plantas 3
4 * hotel en la zona del aeropuerto. Frankfurt am Main en buenas condiciones. Número de nú…
$7,26M
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English, Русский, Deutsch
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres. en Fráncfort del Meno, Alemania
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres.
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 2 300 m²
La propiedad ofrece una estructura de flujo de efectivo estable a través de un acuerdo de ar…
$13,72M
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Hotel 1 850 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 1 850 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 55
Área 1 850 m²
Número de plantas 4
4* Hotel boutique en el centro de Frankfurt cerca de la estación de tren.El hotel ha sido co…
$16,50M
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Hotel 3 000 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 3 000 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 62
Área 3 000 m²
Número de plantas 4
En venta es un moderno hotel de 4* en los suburbios de Frankfurt en Main con restaurante y t…
$5,23M
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TekceTekce
Hotel 2 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 2 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 72
Área 2 600 m²
Número de plantas 3
4 * hotel cerca del aeropuerto de Frankfurt en Main en buenas condiciones.El número de habit…
$7,32M
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