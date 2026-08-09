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Hoteles en venta en Dusseldorf, Alemania

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New 4,5-Star Hotel With 6% return in Dusseldorf for Sale en Dusseldorf, Alemania
New 4,5-Star Hotel With 6% return in Dusseldorf for Sale
Dusseldorf, Alemania
Área 15 000 m²
Superficie de parcela: 4.000 m2GFA (Zona de suelo de escoba, sobre tierra): 15.000 m2Número …
$74,00M
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Hotel 1 270 m² en Dusseldorf, Alemania
Hotel 1 270 m²
Dusseldorf, Alemania
Área 1 270 m²
El hotel está a poca distancia a pie del casco antiguo, el centro de la ciudad (centro de la…
$7,00M
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Hotel 15 879 m² en Dusseldorf, Alemania
Hotel 15 879 m²
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 455
Área 15 879 m²
$115,86M
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