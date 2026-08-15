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Hoteles en venta en Offenbach del Meno, Alemania

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Hotel 4 300 m² en Offenbach del Meno, Alemania
Hotel 4 300 m²
Offenbach del Meno, Alemania
Habitaciones 84
Área 4 300 m²
Moderno hotel 4 * con sala de conferencias, terraza, gimnasio y jardín. Número de habita…
$7,72M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Hotel 1 500 m² en Offenbach del Meno, Alemania
Hotel 1 500 m²
Offenbach del Meno, Alemania
Habitaciones 50
Área 1 500 m²
Número de plantas 4
Aparthotel en la zona de la estación ferroviaria principal Frankfurt am Main. Acuerdo de ar…
$9,22M
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Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Hotel 4 300 m² en Offenbach del Meno, Alemania
Hotel 4 300 m²
Offenbach del Meno, Alemania
Dormitorios 84
Área 4 300 m²
Moderno hotel 4* con sala de conferencias, terraza, gimnasio y jardín.Números: 84Rendimiento…
$7,78M
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Hotel 1 500 m² en Offenbach del Meno, Alemania
Hotel 1 500 m²
Offenbach del Meno, Alemania
Dormitorios 50
Área 1 500 m²
Número de plantas 4
Aparthotel cerca de la estación ferroviaria principal de Frankfurt en Main.Acuerdo de alquil…
$9,30M
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