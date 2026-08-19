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Hoteles en venta en Múnich, Alemania

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Unique 4**** star hotel in Munich centre en Múnich, Alemania
Unique 4**** star hotel in Munich centre
Múnich, Alemania
Habitaciones 119
Área 5 641 m²
• Apartamentos: 119• Estrellas: Categoría 4 estrellas• Superficie de parcela: 1.330 m2• Supe…
$70,82M
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Hotel 1 757 m² en Múnich, Alemania
Hotel 1 757 m²
Múnich, Alemania
Área 1 757 m²
Número de plantas 4
• Año de construcción: 1992• El último avivamiento: 2014• Pisos: 1, 2, 3, sótano• Número de …
$10,73M
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Hotel en Múnich, Alemania
Hotel
Múnich, Alemania
$40,07M
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