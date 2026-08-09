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Hoteles en venta en Hesse, Alemania

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Fráncfort del Meno
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17 propiedades total found
Hotel 4 300 m² en Offenbach del Meno, Alemania
Hotel 4 300 m²
Offenbach del Meno, Alemania
Habitaciones 84
Área 4 300 m²
Moderno hotel 4 * con sala de conferencias, terraza, gimnasio y jardín. Número de habita…
$7,72M
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For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres. en Fráncfort del Meno, Alemania
For sale is a modernized 3-star hotel with a restaurant in a central location in Frankfurt am Main, one of Europe's leading economic centres.
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 2 300 m²
La propiedad ofrece una estructura de flujo de efectivo estable a través de un acuerdo de ar…
$13,72M
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Hotel 1 700 m² en Wiesbaden, Alemania
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Alemania
Habitaciones 57
Área 1 700 m²
Número de plantas 4
3 * hotel en Wiesbaden con bar, sala de conferencias, terraza. Opciones: compra de un objeto…
$6,41M
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TekceTekce
Hotel 700 m² en Dietzenbach, Alemania
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Alemania
Habitaciones 36
Área 700 m²
Número de plantas 4
Hotel centralizado en Frankfurt am Main Superficie total: unos 700 metros cuadrados. …
$3,92M
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Hotel 2 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 2 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 72
Área 2 600 m²
Número de plantas 3
4 * hotel en la zona del aeropuerto. Frankfurt am Main en buenas condiciones. Número de nú…
$7,26M
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Hotel 1 850 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 1 850 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 55
Área 1 850 m²
Número de plantas 4
4* Hotel boutique en el centro de Frankfurt cerca de la estación de tren. El hotel ha sido c…
$16,37M
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Hotel 3 000 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 3 000 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 62
Área 3 000 m²
Número de plantas 4
En venta es un moderno hotel de 4 * en los suburbios de Frankfurt am Main con un restaurante…
$5,19M
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Hotel 1 050 m² en Zeppelinheim, Alemania
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Alemania
Habitaciones 45
Área 1 050 m²
Número de plantas 3
3 * hotel de alto ingreso en la zona del aeropuerto de Frankfurt. Número de habitaciones:…
$4,78M
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Hotel 1 500 m² en Offenbach del Meno, Alemania
Hotel 1 500 m²
Offenbach del Meno, Alemania
Habitaciones 50
Área 1 500 m²
Número de plantas 4
Aparthotel en la zona de la estación ferroviaria principal Frankfurt am Main. Acuerdo de ar…
$9,22M
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Hotel 1 850 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 1 850 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 55
Área 1 850 m²
Número de plantas 4
4* Hotel boutique en el centro de Frankfurt cerca de la estación de tren.El hotel ha sido co…
$16,50M
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Hotel 4 300 m² en Offenbach del Meno, Alemania
Hotel 4 300 m²
Offenbach del Meno, Alemania
Dormitorios 84
Área 4 300 m²
Moderno hotel 4* con sala de conferencias, terraza, gimnasio y jardín.Números: 84Rendimiento…
$7,78M
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Hotel 700 m² en Dietzenbach, Alemania
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Alemania
Dormitorios 36
Área 700 m²
Número de plantas 4
Hotel con ubicación céntrica en Frankfurt on MainSuperficie total: unos 700 metros cuadrados…
$3,95M
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Hotel 1 700 m² en Wiesbaden, Alemania
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Alemania
Dormitorios 57
Área 1 700 m²
Número de plantas 4
Hotel 3* en Wiesbaden con bar, sala de conferencias, terraza. Opciones: compra de un objeto …
$4,07M
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Hotel 2 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 2 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 72
Área 2 600 m²
Número de plantas 3
4 * hotel cerca del aeropuerto de Frankfurt en Main en buenas condiciones.El número de habit…
$7,32M
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Hotel 1 500 m² en Offenbach del Meno, Alemania
Hotel 1 500 m²
Offenbach del Meno, Alemania
Dormitorios 50
Área 1 500 m²
Número de plantas 4
Aparthotel cerca de la estación ferroviaria principal de Frankfurt en Main.Acuerdo de alquil…
$9,30M
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Hotel 3 000 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Hotel 3 000 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 62
Área 3 000 m²
Número de plantas 4
En venta es un moderno hotel de 4* en los suburbios de Frankfurt en Main con restaurante y t…
$5,23M
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Hotel 1 050 m² en Zeppelinheim, Alemania
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Alemania
Dormitorios 45
Área 1 050 m²
Número de plantas 3
Hotel 3* con alta rentabilidad cerca de Frankfurt am Main Aeropuerto.Conteo de habitaciones:…
$4,82M
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