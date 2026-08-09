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Hoteles en venta en Hamburgo, Alemania

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Hotel en Hamburgo, Alemania
Hotel
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 100
4 * hotel situado cerca del aeropuerto de Hamburgo con contratos con una empresa de gestión.…
$25,93M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Hotel 25 000 m² en Hamburgo, Alemania
Hotel 25 000 m²
Hamburgo, Alemania
Habitaciones 131
Área 25 000 m²
$57,78M
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Hotel en Hamburgo, Alemania
Hotel
Hamburgo, Alemania
Dormitorios 100
Hotel 4* situado cerca del aeropuerto de Hamburgo con contratos con la empresa de gestión.En…
$26,14M
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