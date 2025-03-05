Apart hotel Hilton Resort

El primer complejo familiar Hilton en Batumi

Un proyecto de inversión único, 50/50 términos de instalación promocional - 50% de pago de baja, 50% a la recepción de llaves.

Ubicación:

Se encuentra en una zona de edificios de baja altura, lo que garantiza la ausencia de edificios de gran altura alrededor

Una zona ecológicamente limpia con una infraestructura desarrollada

Combina perfectamente la naturaleza y las comodidades urbanas

Características principales:

Superficie total del complejo: 10.000 metros cuadrados

. Número de bloques: 3, sólo 8 pisos de altura

Número total de habitaciones: 320

Beneficios para residentes e invitados:

El número limitado de habitaciones le permite evitar el hacinamiento y mantener la privacidad.

La tasa de ocupación constante del hotel garantiza un flujo estable de servicios y comodidad para todos los huéspedes, así como un programa de fidelidad para los clientes de la marca.

La oportunidad de utilizar toda la infraestructura, territorio cerrado

Infraestructura:

La piscina cubierta es un placer para adultos y niños durante todo el año.

Sala de vapor y sauna - relajación y recuperación

Fitness Center - mantener el ajuste y la salud

Cine Hall - pasar la noche viendo tus películas favoritas

Coworking y biblioteca - trabajo eficiente e inspirador

Sala de conferencias - organizar una reunión de negocios o evento

Servicios adicionales:

Tienda de comestibles, farmacia y bodega para necesidades diarias.

El aumento previsto es de hasta $4.000 por m2. El cálculo se basa en la cadena hotelera actual, donde el costo actual por metro cuadrado es de $6,500.

¿Por qué es rentable invertir con nosotros:

1. Somos un socio autorizado del desarrollador, que opera oficialmente en Georgia.

2. Compramos apartamentos en piscinas, no en tiendas, lo que nos da la oportunidad de recibir descuentos adicionales para nuestros clientes.

3. Trabajamos "en blanco". Todas las transferencias y pagos se efectúan estrictamente de acuerdo con el contrato y directamente al desarrollador, sin pagos adicionales ni sobrepagos.

4. Estamos en contacto con usted hasta que recibamos las llaves y registremos la propiedad adquirida, ayudamos y protegemos sus intereses.

