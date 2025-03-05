Apart hotel Hilton Resort

  1. Realting.com
ID: 33172
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/1/26

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Sobre el complejo

El primer complejo familiar Hilton en Batumi

Un proyecto de inversión único, 50/50 términos de instalación promocional - 50% de pago de baja, 50% a la recepción de llaves.

Ubicación:

Se encuentra en una zona de edificios de baja altura, lo que garantiza la ausencia de edificios de gran altura alrededor
Una zona ecológicamente limpia con una infraestructura desarrollada
Combina perfectamente la naturaleza y las comodidades urbanas
Características principales:
Superficie total del complejo: 10.000 metros cuadrados
. Número de bloques: 3, sólo 8 pisos de altura
Número total de habitaciones: 320

Beneficios para residentes e invitados:

El número limitado de habitaciones le permite evitar el hacinamiento y mantener la privacidad.
La tasa de ocupación constante del hotel garantiza un flujo estable de servicios y comodidad para todos los huéspedes, así como un programa de fidelidad para los clientes de la marca.
La oportunidad de utilizar toda la infraestructura, territorio cerrado

Infraestructura:
La piscina cubierta es un placer para adultos y niños durante todo el año.
Sala de vapor y sauna - relajación y recuperación
Fitness Center - mantener el ajuste y la salud
Cine Hall - pasar la noche viendo tus películas favoritas
Coworking y biblioteca - trabajo eficiente e inspirador
Sala de conferencias - organizar una reunión de negocios o evento

Servicios adicionales:
Tienda de comestibles, farmacia y bodega para necesidades diarias.
El aumento previsto es de hasta $4.000 por m2. El cálculo se basa en la cadena hotelera actual, donde el costo actual por metro cuadrado es de $6,500.

¿Por qué es rentable invertir con nosotros:

1. Somos un socio autorizado del desarrollador, que opera oficialmente en Georgia.

2. Compramos apartamentos en piscinas, no en tiendas, lo que nos da la oportunidad de recibir descuentos adicionales para nuestros clientes.

3. Trabajamos "en blanco". Todas las transferencias y pagos se efectúan estrictamente de acuerdo con el contrato y directamente al desarrollador, sin pagos adicionales ni sobrepagos.

4. Estamos en contacto con usted hasta que recibamos las llaves y registremos la propiedad adquirida, ayudamos y protegemos sus intereses.

Contacte con nuestro representante en Georgia, Margarita, hoy para más detalles sobre el proyecto.

Sinceramente, el equipo de Satellite Estate

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 33.4
Precio por m², USD 1,950
Precio del apartamento, USD 65,132
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 68.7
Precio por m², USD 1,950
Precio del apartamento, USD 133,968

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Novedades para desarrolladores

05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Todas las noticias inmobiliarias
Desarrollador
ELT Building
Idiomas hablados
English, Русский
