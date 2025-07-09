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Apart hotel Sioni Lake Resort and Spa

, Georgia
de
$173,433
VAT
de
$3,965/m²
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ID: 35042
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/3/26

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Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

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Luxury Living en Sioni Lake Resort & Spa
El primer bloque del nuevo complejo de élite de Archi, Sioni Lake Resort & Spa, es un apartotel de cinco pisos con 75 apartamentos de lujo, arte y estudios modernos. Diseñado por la firma española Chapman Taylor Madrid Studio, el edificio combina estilo, comodidad y eficiencia energética con bloques YTONG, yeso decorativo y barandillas de vidrio.

Completamente amueblado y listo para disfrutar
Todos los apartamentos están totalmente reformados, amueblados y equipados con electrodomésticos modernos. Los residentes y los huéspedes pueden disfrutar de la excepcional infraestructura del complejo sin salir del complejo.

Amenities de Four-Season
Disfrute de piscinas abiertas y cubiertas por un total de 2.500 m2, un parque acuático, piscina caliente de invierno, spa y centro de bienestar, gimnasio (3.000 m2), sala de banquetes para 550 invitados, salas de conferencias, 5 restaurantes, bares, salones, cine al aire libre, anfiteatro, zona de entretenimiento infantil, jardín de invierno, helipad y un bulevar junto al lago de 3 km con rutas de senderismo y ciclismo. Las instalaciones deportivas incluyen tenis, baloncesto, pistas de fútbol, canchas de pádel, zona de pesca y cremallera.

Rodamientos naturales impresionantes
Situado a 50 km de Tbilisi a 1.100 metros sobre el nivel del mar, cerca del Parque Nacional Tbilisi en el pueblo de Sioni, el complejo ofrece un clima de cuatro temporadas con vistas al lago, las montañas y los bosques, perfecto para aquellos que valoran la naturaleza, la tranquilidad y la proximidad a la ciudad.

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