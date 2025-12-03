  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Francia metropolitana
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Francia metropolitana, Francia

Cannes
11
Antibes
11
Provenza-Alpes-Costa Azul
55
Alpes Marítimos
55
Búsqueda de nuevos edificios
Residencia radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residencia radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residencia radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residencia radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residencia radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Residencia radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Moyenne Corniche, Francia
de
$1,89M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Residencia de élite, con un hermoso jardín, a la playa a 2 minutos a pie. Gran apartamento de 4 habitaciones de 102 m2 con dos terrazas de 26 m2 y 77 m2. Una de las terrazas con vistas al mar, un jacuzzi está instalado en la terraza. Se utilizaron materiales de lujo para decorar el apartamen…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$616,414
El edificio, construido en 1995 bajo la influencia de grandes cambios en el 12o distrito, revela toda la creatividad y tranquilidad de este nuevo estilo arquitectónico: formas refinadas, colores discretos, balcones largos y una combinación de buenos materiales ( vidrio, madera, metal). Las f…
Agencia
TRANIO
Residencia nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Residencia nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Residencia nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Antibes, Francia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Novostrika, sólo 11 apartamentos. Elegante arquitectura. Hay una piscina en el territorio. Todos los apartamentos con terrazas y balcones, con vistas al jardín y la piscina, su propio aparcamiento. Al centro de la ciudad y a la playa 15-20 minutos a pie.Pago de instalación, tarifa notarial r…
Desarrollador
Premiumazur
Residencia v centre sredizemnomorskogo parka
Residencia v centre sredizemnomorskogo parka
Residencia v centre sredizemnomorskogo parka
Cannes, Francia
de
$447,896
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
La residencia se encuentra a 600 metros de la playa, en el centro de un parque mediterráneo con magnolias, olivos y naranjos. Piscina para residentes de la residencia.Pago de instalación, tarifa notaria reducida.Opciones de apartamento :2 piezas 38m2 de 285.000 euros;3 habitaciones de 63 m2 …
Desarrollador
Premiumazur
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Beausoleil, Francia
de
$906,053
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Residencia elegante y moderna, todos los apartamentos con terrazas y balcones, con vistas al mar y Mónaco. Los materiales de clase de lujo se utilizan en la construcción. Es posible elegir materiales de acabado para apartamentos.A la playa y al mar a 20 minutos a pie.Pago de instalación, tar…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$546,500
Un moderno complejo residencial a poca distancia de la playa ofrece a sus residentes comodidad y seguridad. Entrega del proyecto - 30.09.2024.Instalaciones y equipos en la casa Acceso a garajes en el sótano con un control remoto individualSistema de control de acceso seguro controlado por un…
Agencia
TRANIO
Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Cannes, Francia
de
$722,232
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Arquitectura elegante y moderna, correspondiente a las tendencias modernas. La residencia se encuentra cerca del centro de Cannes, a 5 minutos a pie del paseo de Croisette y de las playas. Para la construcción y decoración de apartamentos, materiales de lujo - Versace Home se utilizan. Usted…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complejo residencial New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complejo residencial New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complejo residencial New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complejo residencial New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complejo residencial New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$704,973
El complejo consta de 4 edificios, entre los cuales se encuentra un jardín ajardinado. También hay un almacén para bicicletas y cochecitos en la planta baja, un aparcamiento subterráneo.Instalaciones y equipos en la casa Puerta de aterrizaje 2.14 m de altura con cerradura de cinco puntosCont…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Menton, Francia
de
$396,183
El proyecto es un hermoso complejo de esquina cuyas fachadas han sido diseñadas para aprovechar plenamente la excelente orientación hacia el sur, el este o el oeste. Por lo tanto, los apartamentos pueden inundarse con abundante luz natural y todos tienen un balcón, loggia o terraza. En las p…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$454,445
El complejo residencial ofrece desde estudios funcionales a espaciosos apartamentos familiares de 4 habitaciones, la mayoría de los cuales tienen vistas al mar o parque forestal. Los salones están inundados de luz natural gracias a grandes ventanales. Los apartamentos están diseñados de acue…
Agencia
TRANIO
Residencia Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Residencia Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Residencia Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Cannes, Francia
de
$1,06M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Residencia con piscina y jardín, la mayoría de apartamentos con vistas al mar. Todos los apartamentos con grandes terrazas.La residencia tiene sólo 10 apartamentos. 5 minutos a pie de la playa. Entrega en el segundo trimestre de 2026.Los materiales de lujo se utilizan en la construcción de l…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex next to the park in Creteil, Ile-de-France, France
Francia metropolitana, Francia
de
$265,676
El moderno complejo residencial consta de 4 edificios, 2 de los cuales son totalmente residenciales, rodeado de un exuberante jardín. Hay apartamentos de varios tipos disponibles, desde estudios hasta apartamentos de tres habitaciones.Ubicación e infraestructura cercana El municipio está ren…
Agencia
TRANIO
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Niza, Francia
de
$383,099
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$1,86M
Después de un día ocupado en el corazón de Nice animado, esta residencia es el lugar para ser como ofrece una sensación de vacaciones todo el año. Cipresa, olivo y cítricos en el jardín-belvedere toman las rutas peatonales que atraviesan el vasto parque de la residencia. El paseo con vistas …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$575,631
El diseño de la residencia es una respuesta a los requerimientos bioclimáticos modernos. El arreglo único de las fachadas le permite disfrutar de panoramas excepcionales de la ecovalleada de Niza, desde las colinas de la Riviera hasta la costa. En los apartamentos se ha pensado cada detalle …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$732,939
Residencia cerrada en la zona de Fabron con piscina con vistas al mar, un gran parque y aparcamientos. Hay muchas palmeras alrededor, hay pistas de tenis cerca. El precio incluye una plaza de aparcamiento.Inicio de la construcción - Octubre 2021. Finalización de obras - 4o trimestre de 2023.…
Agencia
TRANIO
Residencia v centre Kann radom s Kruazett
Residencia v centre Kann radom s Kruazett
Residencia v centre Kann radom s Kruazett
Cannes, Francia
de
$702,077
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Una pequeña residencia de lujo, sólo 9 apartamentos en la residencia, se encuentra en el centro del parque, en la zona de élite de Cannes, a la playa 800 metros, al paseo Croisette 5 minutos a pie. Materiales de acabado de lujo.Pagos, tarifa notarial reducida, es posible elegir materiales de…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Complejo residencial New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Complejo residencial New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
Complejo residencial New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$376,644
La residencia está hecha en un estilo arquitectónico clásico y elegante. Hay sólo 8 apartamentos en el edificio servidos por dos escaleras, hay un aparcamiento subterráneo para 9 plazas, una habitación para bicicletas y una habitación para residuos domésticos. Esta lujosa residencia está ado…
Agencia
TRANIO
Residencia Na granice Francii i Monako
Residencia Na granice Francii i Monako
Beausoleil, Francia
de
$586,940
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Bosolei es un pequeño pueblo, con jardines, con hermosas vistas panorámicas de Mónaco y el mar, con ricas tradiciones culturales.La residencia se encuentra a 12 minutos a pie de la estación de tren de Mónaco. Playa, tiendas comerciales, restaurantes, escuelas - todo a pie. Arquitectura moder…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$534,847
El complejo combina todas las comodidades de la modernidad con la elegancia clásica de la arquitectura que respeta el patrimonio de la ciudad. El edificio ofrece 29 apartamentos que van desde estudios hasta 3 dormitorios. El acceso directo al aparcamiento subterráneo privado de la residencia…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Rueil Malmaison, Francia
de
$356,565
El complejo cuenta con apartamentos de varios tipos, desde estudios hasta apartamentos de tres dormitorios. Todos los apartamentos disponen de balcón, terraza o jardín privado. El complejo ofrece a los residentes áreas comunes: co-working, habitación de invitados, gimnasio, taller de bricola…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Villeneuve Loubet, Francia
de
$477,750
Situado a pocos minutos de las playas y del puerto deportivo, el complejo ofrece apartamentos de 2 a 5 habitaciones terminados con materiales de alta calidad. Las terrazas de la residencia son lugares mágicos que difuminan los límites entre el interior y el mundo exterior. En la planta super…
Agencia
TRANIO
Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Cannes, Francia
de
$419,902
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Residencia con su propia piscina, muchos apartamentos con vistas al mar, una gran piscina, un jardín. Todos los apartamentos con balcón o terraza. No lejos de la residencia son boutiques y restaurantes de élite, cerca del paseo de Croisette y playas de arena.Es posible elegir acabados y mate…
Desarrollador
Premiumazur
Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Cannes, Francia
de
$535,383
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Residencia cerrada y elite, a 5 minutos a pie de la playa, cerca del club de tenis.La residencia está rodeada de un jardín, en el territorio - una piscina. Grandes terrazas. Estacionamiento subterráneo. Materiales de acabado de alta calidad.Es posible elegir las baldosas cerámicas.Opciones d…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Francia metropolitana, Francia
de
$344,545
Un complejo residencial bien cuidado incluye varios tipos de apartamentos (de estudios a apartamentos de cuatro dormitorios), 6 tiendas locales en la planta baja, una terraza común para relajarse en el techo, zona de aparcamiento (1 plaza de aparcamiento se proporciona por apartamento). Cale…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$413,662
El complejo está situado en el corazón de un parque de paisajes. Las zonas de estar asadas están adyacentes a espacios acogedores. Los propietarios pueden almacenar sus coches en estacionamiento subterráneo con acceso directo a los apartamentos. Todas las unidades tienen amplios balcones con…
Agencia
TRANIO
Residencia v elitnom kvartale
Residencia v elitnom kvartale
Residencia v elitnom kvartale
Residencia v elitnom kvartale
Antibes, Francia
de
$434,886
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Residencia elite y moderna con jardín y piscina. Cerca del Museo Fernoud. Los apartamentos son muy luminosos, con grandes terrazas y logias acristaladas. 10 minutos a la playa.Pagos.Reducir los honorarios notarios. Es posible elegir materiales de acabado.Opciones de apartamento:2 habitacione…
Desarrollador
Premiumazur
Residencia Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residencia Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residencia Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Residencia Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Niza, Francia
de
$410,131
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 67 m²
1 objeto inmobiliario 1
La residencia se encuentra cerca de Gambetta Boulevard y las playas. Cerca de panaderías, pequeñas tiendas, jardines de infancia, escuelas, acceso conveniente a la carretera.Todos los apartamentos con balcones y loggias.Vista de la ciudad y colinas verdes, no vis-a-vis.Campo de estacionamien…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
67.0
407,080
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Cannes, Francia
de
$541,839
El complejo residencial consta de tres edificios con un jardín mediterráneo ajardinado entre ellos. El complejo incluye apartamentos de 2 a 5 habitaciones de diferentes diseños. Los apartamentos ofrecen confort moderno, combinando funcionalidad y sofisticación. Todas las habitaciones y habit…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
Edificio de apartamentos Rezidencia v centre goroda
Niza, Francia
de
$406,278
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Residencia - renovación, en el corazón de la ciudad, cerca del puerto. Dos edificios. Uno de los edificios se está alquilando a finales de este año.El segundo es temprano 2027.Ideal para inversión y alquiler.2 habitaciones de 41 m2 de 350250 euros.3 piezas de 63 m2 de 525750 euros
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$1,03M
Con una fachada de ocre rojo, que recuerda a la emblemática Place Massena, el complejo tiene un sabor local y un recordatorio de la medida en que el proyecto está estrechamente conectado con el espíritu de la zona y la historia de la ciudad. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones ofrecen hermoso…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Le Cannet, Francia
de
$321,607
Moderno complejo residencial consta de 46 apartamentos con 2-5 habitaciones y 4 casas de dos plantas, un exuberante jardín mediterráneo, aparcamiento subterráneo, espacio de almacenamiento para bicicletas y prams.Instalaciones y equipos en la casa Espacios comunes iluminados, sistema de vigi…
Agencia
TRANIO
Residencia Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residencia Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residencia Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residencia Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residencia Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Cannes, Francia
de
$666,245
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Residencia con un gran jardín, tres edificios en la residencia, desde las plantas superiores hay vistas al mar y las Islas Laran. Todos los apartamentos con grandes terrazas y balcones.A 10 minutos a pie de la playa de arena. Cerca de la residencia hay tiendas, boutiques, escuelas. Acceso co…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$431,140
De acuerdo con la arquitectura art deco de la zona, las fachadas del edificio se distinguen por un diseño elegante y emblemático. Los balcones tradicionales de hierro forjado apoyan el deseo de transparencia. Su elegancia está acentuada por materiales nobles como piedra pulida y vidrio frota…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complejo residencial Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complejo residencial Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complejo residencial Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complejo residencial Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
Complejo residencial Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$491,617
El edificio neoclásico está rodeado por un canal de agua alrededor del perímetro. En el centro de la residencia hay un jardín comunitario, cruzado por caminos pavimentados, completamente dedicado a peatones. Hay varios tipos de apartamentos disponibles en el complejo - desde estudios hasta 5…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$735,269
El complejo residencial dentro y fuera está hecho en el estilo victoriano. Hay un hermoso parque con un parque infantil justo al lado, y el patio está decorado con un jardín central con una fuente decorativa. Algunos apartamentos tienen un sótano. Ofrece apartamentos que van desde estudios h…
Agencia
TRANIO
Residencia s vidom na more i zamok
Residencia s vidom na more i zamok
Residencia s vidom na more i zamok
Residencia s vidom na more i zamok
Residencia s vidom na more i zamok
Residencia s vidom na more i zamok
Eze, Francia
de
$456,535
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Desarrollador
Premiumazur
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Cannes, Francia
de
$835,885
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
La ubicación ideal de la residencia, cerca de las famosas boutiques y restaurantes de Cannes. No lejos de la Croisette y las playas. A 15 minutos a pie del Palacio de Festivales. Apartamentos con grandes terrazas. Los materiales de clase de lujo se utilizan en la construcción.Pago de instala…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francia
de
$943,848
Rodeado de un ambiente de pueblo con fachadas históricas coloridas, el profesor Langevin impresiona con su tranquilidad, ubicación central y vistas panorámicas. Gracias a su composición, la residencia sigue las curvas de la colina y se ajusta delicadamente entre casas típicas, creando una el…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Francia
de
$419,488
El complejo ofrece desde estudios hasta apartamentos de 3 dormitorios. Cada apartamento es luminoso, funcional, con una temperatura agradable en verano e invierno. La mayoría de los apartamentos tienen grandes terrazas y balcones que pueden estar equipados.Instalaciones y equipos en la casa …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Alfortville, Francia
de
$670,016
Una pequeña residencia con 14 apartamentos se encuentra en la comuna de Alfortville en el sureste de París. La proximidad de dos ríos, la Marne y el Sena, permite a los residentes pasear por los tranquilos terraplénes. Arquitectura con líneas limpias y elegantes. Ventanas panorámicas, balcon…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$419,488
El complejo ofrece apartamentos de lujo de 2 a 4 habitaciones con grandes ventanales, hermosas terrazas y vistas impresionantes de Niza y el Mar Mediterráneo. En el centro del barrio hay un jardín con terrazas con vistas a la ciudad, dividido en espacios verdes, huertos y olivares. Desde el …
Agencia
TRANIO
Residencia s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Residencia s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Residencia s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Cannes, Francia
de
$408,705
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Residencia con jardín y piscina. Sólo 12 apartamentos en la residencia. El mar y la playa están a 15 minutos. Cerca de tiendas, boutiques, escuelas. Aparcamiento.Pago de instalación, tarifa notarial reducida.Apartamentos de 2 habitaciones de 45 m2 de 225.000 euros;3 piezas de 66 m2 de 337.000 euros
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$663,607
El complejo residencial, rodeado de vegetación, ofrece 54 apartamentos de varios tipos - desde estudios a apartamentos con 5 habitaciones. Amplias balcones amplían los apartamentos, la mayoría de los cuales tienen vistas a la Place Saint-Louis. La planta superior tiene espléndidas terrazas a…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint Laurent du Var, Francia
de
$566,309
Los edificios A y B se encuentran en 4 niveles. En el centro están conectados por un “patio callejón” cubierto con un techo de cristal que deja en luz natural y protege del clima, pero está abierto en ambos lados para la ventilación natural. En la planta baja hay tiendas y instalaciones de e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Eze, Francia
de
$810,194
En las colinas entre Niza y Mónaco, en un encantador entorno natural, se encuentra este excepcional proyecto con piscina. 22 apartamentos, de 2 a 5 habitaciones, en su mayoría orientadas al sur, y la mayoría tienen impresionantes vistas al mar. Los apartamentos están situados en 2 edificios,…
Agencia
TRANIO
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Antibes, Francia
de
$468,773
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Arquitectura elegante y moderna, en la piscina de techo. Park. Todos los apartamentos con grandes balcones y terrazas están bien iluminados. Estacionamiento subterráneo.Pago de instalación, tarifa notarial reducida, es posible cambiar el diseño de los apartamentos y elegir la decoración de l…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francia
de
$1,49M
Imagina el resplandor del amanecer sobre el Mediterráneo todos los días. Toda la residencia se enfrenta a la bahía de Mónaco como un lienzo enmarcado por colinas hundiendo al mar. Disfruta de una vista sin obstáculos hasta el «Rocher» de Mónaco, su casco antiguo, su catedral y su Palacio del…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint Laurent du Var, Francia
de
$300,633
El nuevo edificio está situado en el centro de Saint-Laurent-du-Var, frente a los desarrolladores están reconstruyendo el parque y la plaza. Hay restaurantes, tiendas y toda la infraestructura cerca.La nueva residencia ofrece desde estudios a apartamentos de cuatro habitaciones. En el patio …
Agencia
TRANIO
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Beausoleil, Francia
de
$2,62M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Una pequeña residencia vigilada con jardín, sólo 23 apartamentos, la mayoría de los apartamentos con vistas al mar y Mónaco. Todos los apartamentos con aire acondicionado, persianas eléctricas. Estacionamiento subterráneo.Grass en Q3 2025.Reducir los honorarios notarios. Exención por dos año…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in La Queue-en-Brie, Ile-de-France, France
Francia metropolitana, Francia
de
$228,388
El complejo ofrece alojamiento moderno y ecológico con mucha luz, balcones y jardines privados. Las unidades están disponibles desde estudios hasta apartamentos de 4 dormitorios. Para los residentes hay un estacionamiento y un jardín común.Ubicación e infraestructura cercana El complejo se e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$365,887
En el centro del complejo entre los edificios hay un jardín ajardinado, y en la parte sur de la parcela hay una piscina comunitaria. Los espacios privados de aparcamiento en el sótano están equipados con estaciones de carga y también hay una habitación para bicicletas.Instalaciones y equipos…
Agencia
TRANIO
Residencia Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Residencia Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Residencia Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Cannes, Francia
de
$397,507
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
La residencia se encuentra en el barrio de elite de Cannes - Croix Garden. Cerca del centro de Cannes y la Croisette. La residencia estará rodeada por un jardín. Todos los apartamentos con terraza o balcones. Estacionamiento subterráneo.Opciones de apartamento:2 habitaciones de 46 m2 de 270,…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Complejo residencial Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Complejo residencial Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Complejo residencial Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Complejo residencial Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
Complejo residencial Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
París, Francia
de
$576,796
Situado en el corazón del Marais, este complejo ofrece apartamentos elegantes, desde estudios hasta apartamentos de dos dormitorios. Son espacios de vida elegantes para satisfacer todas las necesidades. Este edificio histórico, que data del siglo XVIII, está formado por tres casas interconec…
Agencia
TRANIO
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Antibes, Francia
de
$440,534
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Descubra una hermosa y confortable residencia rodeada de un parque mediterráneo. También habrá piscina y terrenos deportivos.La residencia está convenientemente situada al mar y la playa a 10 minutos a pie, al centro de Antibes - 20 minutos a pie.La residencia está representada por una varie…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Beaulieu sur Mer, Francia
de
$2,16M
Un complejo residencial de 16 apartamentos, que van desde estudios hasta apartamentos duplex de cinco habitaciones. La fachada del patio está decorada con amplias terrazas con cercas de vidrio que se elevan sobre la abundancia de vegetación. La fachada histórica conservada del complejo, deco…
Agencia
TRANIO
Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Residencia Rezidencia aponskogo arhitektora
Niza, Francia
de
$462,863
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
zona moderna de Niza, ubicación conveniente. La residencia fue galardonada con la Pirámide de Oro, el premio nacional más alto en el campo de la construcción y nuevos proyectos arquitectónicos. Todos los apartamentos con decoración, para los que se utilizan materiales de alta calidad.Algunos…
Desarrollador
Premiumazur
Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Beausoleil, Francia
de
$1,80M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$413,662
La nueva residencia de lujo muestra una arquitectura moderna de alta calidad, en la que los espacios verdes se enorgullecen de su lugar. Los jardines alrededor lo convierten en un lugar excepcional para vivir en el corazón de la ciudad. El complejo ofrece 25 apartamentos con 2-4 habitaciones…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francia
de
$471,924
Una acogedora residencia rodeada de vegetación, donde cada detalle se piensa para la integración armónica en el paisaje natural circundante. La arquitectura moderna y refinada del edificio se asemeja al arco de un barco y ofrece un diseño único y contemporáneo. El edificio consta de sólo 13 …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$551,161
Situado en una zona popular, cerca del centro de la ciudad y las playas, el complejo ofrece una amplia gama de apartamentos modernos. El complejo estará rodeado de vegetación mediterránea, y podrá relajarse en días calurosos junto a la piscina común. Habrá lugares para la recreación y juegos…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$297,137
El complejo se construyó a los más altos estándares con atención a la calidad del aire interior, funcionalidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Una excelente opción para la inversión a largo plazo. El edificio dispone de aparcamiento subterráneo para 8 coches y 2 locales comerciales.I…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Francia
de
$1,04M
El complejo ofrece desde estudios hasta apartamentos de 3 dormitorios. Cada apartamento es luminoso, funcional, con una temperatura agradable en verano e invierno. La mayoría de los apartamentos tienen grandes terrazas y balcones que pueden estar equipados. Usted puede comprar una plaza de a…
Agencia
TRANIO
Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Antibes, Francia
de
$597,545
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
A 15 minutos de la playa y del puerto, a pocos minutos del centro de la ciudad, la estación. De estudios a apartamentos de 4 dormitorios. Todos los apartamentos con grandes terrazas o balcones. Piscina, solarium, jardín cítrico. Aparcamiento.Pago de instalación, tarifa notarial reducida, gar…
Desarrollador
Premiumazur
Complejo residencial New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex in historic commune of Plaisir, Ile-de-France, France
Yvelines, Francia
de
$233,049
El complejo ofrece una amplia variedad de apartamentos: desde estudios hasta 4 dormitorios con ventanas panorámicas y balcones. Para la comodidad de los residentes, habrá tiendas en la planta baja. También hay un estacionamiento en el complejo.Ubicación e infraestructura cercana El complejo …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, Francia
de
$931,030
Moderno complejo residencial rodeado de vegetación con ascensor y aparcamiento subterráneo.El ático ofrece 2 dormitorios, un baño y una terraza en el nivel inferior, y arriba hay un salón con cocina, un aseo y una enorme terraza con jacuzzi. El precio incluye una plaza de aparcamiento.Instal…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$958,996
Un nuevo desarrollo de apartamentos de tres dormitorios en venta a pocos pasos de la playa y cerca de la Marina y el casco antiguo de Antibes. Los apartamentos en la planta superior se benefician de vistas al mar y un solarium en la azotea y un jardín ajardinado frente a la residencia garant…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Eze, Francia
de
$448,619
Vivir en la costa mediterránea significa poder experimentar las delicias de su clima, luz natural y aromas impresionantes en cualquier momento. Aquí, la vida interior y exterior son igualmente importantes. Cada apartamento tiene su propia terraza, con una superficie media de unos 40 m2. Las …
Agencia
TRANIO
