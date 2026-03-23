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Pisos de obra nueva en Saint Laurent du Var, Francia

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Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
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Saint Laurent du Var, Francia
de
$566,309
Los edificios A y B se encuentran en 4 niveles. En el centro están conectados por un “patio callejón” cubierto con un techo de cristal que deja en luz natural y protege del clima, pero está abierto en ambos lados para la ventilación natural. En la planta baja hay tiendas y instalaciones de e…
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TRANIO
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Complejo residencial First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
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Saint Laurent du Var, Francia
de
$300,633
El nuevo edificio está situado en el centro de Saint-Laurent-du-Var, frente a los desarrolladores están reconstruyendo el parque y la plaza. Hay restaurantes, tiendas y toda la infraestructura cerca.La nueva residencia ofrece desde estudios a apartamentos de cuatro habitaciones. En el patio …
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TRANIO
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