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Pisos de obra nueva en Grasse, Francia

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Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint Laurent du Var, Francia
de
$566,309
Los edificios A y B se encuentran en 4 niveles. En el centro están conectados por un “patio callejón” cubierto con un techo de cristal que deja en luz natural y protege del clima, pero está abierto en ambos lados para la ventilación natural. En la planta baja hay tiendas y instalaciones de e…
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TRANIO
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Residencia v elitnom kvartale
Residencia v elitnom kvartale
Residencia v elitnom kvartale
Residencia v elitnom kvartale
Antibes, Francia
de
$434,886
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Residencia elite y moderna con jardín y piscina. Cerca del Museo Fernoud. Los apartamentos son muy luminosos, con grandes terrazas y logias acristaladas. 10 minutos a la playa.Pagos.Reducir los honorarios notarios. Es posible elegir materiales de acabado.Opciones de apartamento:2 habitacione…
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Premiumazur
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Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$454,445
El complejo residencial ofrece desde estudios funcionales a espaciosos apartamentos familiares de 4 habitaciones, la mayoría de los cuales tienen vistas al mar o parque forestal. Los salones están inundados de luz natural gracias a grandes ventanales. Los apartamentos están diseñados de acue…
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TRANIO
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John TaylorJohn Taylor
Residencia v centre Kann radom s Kruazett
Residencia v centre Kann radom s Kruazett
Residencia v centre Kann radom s Kruazett
Cannes, Francia
de
$702,077
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Una pequeña residencia de lujo, sólo 9 apartamentos en la residencia, se encuentra en el centro del parque, en la zona de élite de Cannes, a la playa 800 metros, al paseo Croisette 5 minutos a pie. Materiales de acabado de lujo.Pagos, tarifa notarial reducida, es posible elegir materiales de…
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Premiumazur
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Residencia nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Residencia nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Residencia nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Antibes, Francia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Novostrika, sólo 11 apartamentos. Elegante arquitectura. Hay una piscina en el territorio. Todos los apartamentos con terrazas y balcones, con vistas al jardín y la piscina, su propio aparcamiento. Al centro de la ciudad y a la playa 15-20 minutos a pie.Pago de instalación, tarifa notarial r…
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Premiumazur
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Residencia Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Residencia Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Residencia Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Cannes, Francia
de
$1,06M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Residencia con piscina y jardín, la mayoría de apartamentos con vistas al mar. Todos los apartamentos con grandes terrazas.La residencia tiene sólo 10 apartamentos. 5 minutos a pie de la playa. Entrega en el segundo trimestre de 2026.Los materiales de lujo se utilizan en la construcción de l…
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Premiumazur
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Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Residencia Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Cannes, Francia
de
$419,902
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Residencia con su propia piscina, muchos apartamentos con vistas al mar, una gran piscina, un jardín. Todos los apartamentos con balcón o terraza. No lejos de la residencia son boutiques y restaurantes de élite, cerca del paseo de Croisette y playas de arena.Es posible elegir acabados y mate…
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Premiumazur
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Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$958,996
Un nuevo desarrollo de apartamentos de tres dormitorios en venta a pocos pasos de la playa y cerca de la Marina y el casco antiguo de Antibes. Los apartamentos en la planta superior se benefician de vistas al mar y un solarium en la azotea y un jardín ajardinado frente a la residencia garant…
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TRANIO
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Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Cannes, Francia
de
$535,383
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Residencia cerrada y elite, a 5 minutos a pie de la playa, cerca del club de tenis.La residencia está rodeada de un jardín, en el territorio - una piscina. Grandes terrazas. Estacionamiento subterráneo. Materiales de acabado de alta calidad.Es posible elegir las baldosas cerámicas.Opciones d…
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Premiumazur
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Complejo residencial Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Le Cannet, Francia
de
$321,607
Moderno complejo residencial consta de 46 apartamentos con 2-5 habitaciones y 4 casas de dos plantas, un exuberante jardín mediterráneo, aparcamiento subterráneo, espacio de almacenamiento para bicicletas y prams.Instalaciones y equipos en la casa Espacios comunes iluminados, sistema de vigi…
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TRANIO
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Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
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Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Villeneuve Loubet, Francia
de
$477,750
Situado a pocos minutos de las playas y del puerto deportivo, el complejo ofrece apartamentos de 2 a 5 habitaciones terminados con materiales de alta calidad. Las terrazas de la residencia son lugares mágicos que difuminan los límites entre el interior y el mundo exterior. En la planta super…
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Residencia s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Residencia s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Residencia s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Cannes, Francia
de
$408,705
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Residencia con jardín y piscina. Sólo 12 apartamentos en la residencia. El mar y la playa están a 15 minutos. Cerca de tiendas, boutiques, escuelas. Aparcamiento.Pago de instalación, tarifa notarial reducida.Apartamentos de 2 habitaciones de 45 m2 de 225.000 euros;3 piezas de 66 m2 de 337.000 euros
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Premiumazur
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Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
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Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Antibes, Francia
de
$440,534
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Descubra una hermosa y confortable residencia rodeada de un parque mediterráneo. También habrá piscina y terrenos deportivos.La residencia está convenientemente situada al mar y la playa a 10 minutos a pie, al centro de Antibes - 20 minutos a pie.La residencia está representada por una varie…
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Premiumazur
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Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$546,500
Un moderno complejo residencial a poca distancia de la playa ofrece a sus residentes comodidad y seguridad. Entrega del proyecto - 30.09.2024.Instalaciones y equipos en la casa Acceso a garajes en el sótano con un control remoto individualSistema de control de acceso seguro controlado por un…
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Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Antibes, Francia
de
$597,545
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
A 15 minutos de la playa y del puerto, a pocos minutos del centro de la ciudad, la estación. De estudios a apartamentos de 4 dormitorios. Todos los apartamentos con grandes terrazas o balcones. Piscina, solarium, jardín cítrico. Aparcamiento.Pago de instalación, tarifa notarial reducida, gar…
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$551,161
Situado en una zona popular, cerca del centro de la ciudad y las playas, el complejo ofrece una amplia gama de apartamentos modernos. El complejo estará rodeado de vegetación mediterránea, y podrá relajarse en días calurosos junto a la piscina común. Habrá lugares para la recreación y juegos…
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TRANIO
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Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Antibes, Francia
de
$468,773
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Arquitectura elegante y moderna, en la piscina de techo. Park. Todos los apartamentos con grandes balcones y terrazas están bien iluminados. Estacionamiento subterráneo.Pago de instalación, tarifa notarial reducida, es posible cambiar el diseño de los apartamentos y elegir la decoración de l…
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$365,887
En el centro del complejo entre los edificios hay un jardín ajardinado, y en la parte sur de la parcela hay una piscina comunitaria. Los espacios privados de aparcamiento en el sótano están equipados con estaciones de carga y también hay una habitación para bicicletas.Instalaciones y equipos…
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$413,662
El complejo está situado en el corazón de un parque de paisajes. Las zonas de estar asadas están adyacentes a espacios acogedores. Los propietarios pueden almacenar sus coches en estacionamiento subterráneo con acceso directo a los apartamentos. Todas las unidades tienen amplios balcones con…
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TRANIO
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Complejo residencial First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Complejo residencial First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint Laurent du Var, Francia
de
$300,633
El nuevo edificio está situado en el centro de Saint-Laurent-du-Var, frente a los desarrolladores están reconstruyendo el parque y la plaza. Hay restaurantes, tiendas y toda la infraestructura cerca.La nueva residencia ofrece desde estudios a apartamentos de cuatro habitaciones. En el patio …
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Residencia Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residencia Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residencia Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residencia Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Residencia Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Cannes, Francia
de
$666,245
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Residencia con un gran jardín, tres edificios en la residencia, desde las plantas superiores hay vistas al mar y las Islas Laran. Todos los apartamentos con grandes terrazas y balcones.A 10 minutos a pie de la playa de arena. Cerca de la residencia hay tiendas, boutiques, escuelas. Acceso co…
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Cannes, Francia
de
$541,839
El complejo residencial consta de tres edificios con un jardín mediterráneo ajardinado entre ellos. El complejo incluye apartamentos de 2 a 5 habitaciones de diferentes diseños. Los apartamentos ofrecen confort moderno, combinando funcionalidad y sofisticación. Todas las habitaciones y habit…
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Residencia Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Residencia Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Residencia Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Cannes, Francia
de
$397,507
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
La residencia se encuentra en el barrio de elite de Cannes - Croix Garden. Cerca del centro de Cannes y la Croisette. La residencia estará rodeada por un jardín. Todos los apartamentos con terraza o balcones. Estacionamiento subterráneo.Opciones de apartamento:2 habitaciones de 46 m2 de 270,…
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Premiumazur
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Residencia v centre sredizemnomorskogo parka
Residencia v centre sredizemnomorskogo parka
Residencia v centre sredizemnomorskogo parka
Cannes, Francia
de
$447,896
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
La residencia se encuentra a 600 metros de la playa, en el centro de un parque mediterráneo con magnolias, olivos y naranjos. Piscina para residentes de la residencia.Pago de instalación, tarifa notaria reducida.Opciones de apartamento :2 piezas 38m2 de 285.000 euros;3 habitaciones de 63 m2 …
Desarrollador
Premiumazur
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Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Residencia Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Cannes, Francia
de
$722,232
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Arquitectura elegante y moderna, correspondiente a las tendencias modernas. La residencia se encuentra cerca del centro de Cannes, a 5 minutos a pie del paseo de Croisette y de las playas. Para la construcción y decoración de apartamentos, materiales de lujo - Versace Home se utilizan. Usted…
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Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Cannes, Francia
de
$835,885
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
La ubicación ideal de la residencia, cerca de las famosas boutiques y restaurantes de Cannes. No lejos de la Croisette y las playas. A 15 minutos a pie del Palacio de Festivales. Apartamentos con grandes terrazas. Los materiales de clase de lujo se utilizan en la construcción.Pago de instala…
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