  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Alfortville
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Alfortville, Francia

Cannes
11
Antibes
11
Francia metropolitana
68
Provenza-Alpes-Costa Azul
55
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Complejo residencial New residential complex 50 m from the Marne River, Alfortville, Ile-de-France, France
Alfortville, Francia
de
$670,016
Una pequeña residencia con 14 apartamentos se encuentra en la comuna de Alfortville en el sureste de París. La proximidad de dos ríos, la Marne y el Sena, permite a los residentes pasear por los tranquilos terraplénes. Arquitectura con líneas limpias y elegantes. Ventanas panorámicas, balcon…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir