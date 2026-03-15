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Pisos de obra nueva en Antibes, Francia

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Residencia v elitnom kvartale
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Residencia v elitnom kvartale
Residencia v elitnom kvartale
Antibes, Francia
de
$434,886
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Residencia elite y moderna con jardín y piscina. Cerca del Museo Fernoud. Los apartamentos son muy luminosos, con grandes terrazas y logias acristaladas. 10 minutos a la playa.Pagos.Reducir los honorarios notarios. Es posible elegir materiales de acabado.Opciones de apartamento:2 habitacione…
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Premiumazur
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Residencia nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Residencia nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Residencia nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Antibes, Francia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Novostrika, sólo 11 apartamentos. Elegante arquitectura. Hay una piscina en el territorio. Todos los apartamentos con terrazas y balcones, con vistas al jardín y la piscina, su propio aparcamiento. Al centro de la ciudad y a la playa 15-20 minutos a pie.Pago de instalación, tarifa notarial r…
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$551,161
Situado en una zona popular, cerca del centro de la ciudad y las playas, el complejo ofrece una amplia gama de apartamentos modernos. El complejo estará rodeado de vegetación mediterránea, y podrá relajarse en días calurosos junto a la piscina común. Habrá lugares para la recreación y juegos…
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TRANIO
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Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$958,996
Un nuevo desarrollo de apartamentos de tres dormitorios en venta a pocos pasos de la playa y cerca de la Marina y el casco antiguo de Antibes. Los apartamentos en la planta superior se benefician de vistas al mar y un solarium en la azotea y un jardín ajardinado frente a la residencia garant…
Agencia
TRANIO
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Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Residencia s vidom na more i bassejnom
Antibes, Francia
de
$597,545
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
A 15 minutos de la playa y del puerto, a pocos minutos del centro de la ciudad, la estación. De estudios a apartamentos de 4 dormitorios. Todos los apartamentos con grandes terrazas o balcones. Piscina, solarium, jardín cítrico. Aparcamiento.Pago de instalación, tarifa notarial reducida, gar…
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$454,445
El complejo residencial ofrece desde estudios funcionales a espaciosos apartamentos familiares de 4 habitaciones, la mayoría de los cuales tienen vistas al mar o parque forestal. Los salones están inundados de luz natural gracias a grandes ventanales. Los apartamentos están diseñados de acue…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$413,662
El complejo está situado en el corazón de un parque de paisajes. Las zonas de estar asadas están adyacentes a espacios acogedores. Los propietarios pueden almacenar sus coches en estacionamiento subterráneo con acceso directo a los apartamentos. Todas las unidades tienen amplios balcones con…
Agencia
TRANIO
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Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Residencia v okruzenii parka s bassejnom
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Residencia v okruzenii parka s bassejnom
Antibes, Francia
de
$440,534
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Descubra una hermosa y confortable residencia rodeada de un parque mediterráneo. También habrá piscina y terrenos deportivos.La residencia está convenientemente situada al mar y la playa a 10 minutos a pie, al centro de Antibes - 20 minutos a pie.La residencia está representada por una varie…
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Premiumazur
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Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Antibes, Francia
de
$468,773
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Arquitectura elegante y moderna, en la piscina de techo. Park. Todos los apartamentos con grandes balcones y terrazas están bien iluminados. Estacionamiento subterráneo.Pago de instalación, tarifa notarial reducida, es posible cambiar el diseño de los apartamentos y elegir la decoración de l…
Desarrollador
Premiumazur
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Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
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Complejo residencial New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$546,500
Un moderno complejo residencial a poca distancia de la playa ofrece a sus residentes comodidad y seguridad. Entrega del proyecto - 30.09.2024.Instalaciones y equipos en la casa Acceso a garajes en el sótano con un control remoto individualSistema de control de acceso seguro controlado por un…
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francia
de
$365,887
En el centro del complejo entre los edificios hay un jardín ajardinado, y en la parte sur de la parcela hay una piscina comunitaria. Los espacios privados de aparcamiento en el sótano están equipados con estaciones de carga y también hay una habitación para bicicletas.Instalaciones y equipos…
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TRANIO
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