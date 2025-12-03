  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Beausoleil
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Beausoleil, Francia

Cannes
11
Antibes
11
Francia metropolitana
68
Provenza-Alpes-Costa Azul
55
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Beausoleil, Francia
de
$906,053
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
Residencia elegante y moderna, todos los apartamentos con terrazas y balcones, con vistas al mar y Mónaco. Los materiales de clase de lujo se utilizan en la construcción. Es posible elegir materiales de acabado para apartamentos.A la playa y al mar a 20 minutos a pie.Pago de instalación, tar…
Desarrollador
Premiumazur
Dejar una solicitud
Residencia Na granice Francii i Monako
Residencia Na granice Francii i Monako
Beausoleil, Francia
de
$586,940
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Bosolei es un pequeño pueblo, con jardines, con hermosas vistas panorámicas de Mónaco y el mar, con ricas tradiciones culturales.La residencia se encuentra a 12 minutos a pie de la estación de tren de Mónaco. Playa, tiendas comerciales, restaurantes, escuelas - todo a pie. Arquitectura moder…
Desarrollador
Premiumazur
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francia
de
$943,848
Rodeado de un ambiente de pueblo con fachadas históricas coloridas, el profesor Langevin impresiona con su tranquilidad, ubicación central y vistas panorámicas. Gracias a su composición, la residencia sigue las curvas de la colina y se ajusta delicadamente entre casas típicas, creando una el…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
John TaylorJohn Taylor
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francia
de
$1,49M
Imagina el resplandor del amanecer sobre el Mediterráneo todos los días. Toda la residencia se enfrenta a la bahía de Mónaco como un lienzo enmarcado por colinas hundiendo al mar. Disfruta de una vista sin obstáculos hasta el «Rocher» de Mónaco, su casco antiguo, su catedral y su Palacio del…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Residencia radom s Monte Karlo i vidom na more
Beausoleil, Francia
de
$2,62M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Una pequeña residencia vigilada con jardín, sólo 23 apartamentos, la mayoría de los apartamentos con vistas al mar y Mónaco. Todos los apartamentos con aire acondicionado, persianas eléctricas. Estacionamiento subterráneo.Grass en Q3 2025.Reducir los honorarios notarios. Exención por dos año…
Desarrollador
Premiumazur
Dejar una solicitud
Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Residencia s vidom na more i Monako
Beausoleil, Francia
de
$1,80M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Desarrollador
Premiumazur
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francia
de
$471,924
Una acogedora residencia rodeada de vegetación, donde cada detalle se piensa para la integración armónica en el paisaje natural circundante. La arquitectura moderna y refinada del edificio se asemeja al arco de un barco y ofrece un diseño único y contemporáneo. El edificio consta de sólo 13 …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir