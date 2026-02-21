  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Roquebrune Cap Martin
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Roquebrune Cap Martin, Francia

Cannes
11
Antibes
11
Francia metropolitana
68
Provenza-Alpes-Costa Azul
55
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Complejo residencial Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, Francia
de
$931,030
Moderno complejo residencial rodeado de vegetación con ascensor y aparcamiento subterráneo.El ático ofrece 2 dormitorios, un baño y una terraza en el nivel inferior, y arriba hay un salón con cocina, un aseo y una enorme terraza con jacuzzi. El precio incluye una plaza de aparcamiento.Instal…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir