  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Niza
  4. Residencia s vidom na more i bassejnomh

Residencia s vidom na more i bassejnomh

Niza, Francia
de
$383,099
;
5
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32798
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Francia
  • Región / estado
    Francia metropolitana
  • Barrio
    Alpes Marítimos
  • Ciudad
    Niza

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Niza, Francia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Residencia Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Cannes, Francia
de
$397,507
Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Cannes, Francia
de
$535,383
Complejo residencial New residential complex in L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, France
Francia metropolitana, Francia
de
$344,545
Residencia s vidom na more i Monako
Beausoleil, Francia
de
$1,80M
Residencia Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Cannes, Francia
de
$666,245
Está viendo
Residencia s vidom na more i bassejnomh
Niza, Francia
de
$383,099
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Antibes, Francia
de
$468,773
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Arquitectura elegante y moderna, en la piscina de techo. Park. Todos los apartamentos con grandes balcones y terrazas están bien iluminados. Estacionamiento subterráneo.Pago de instalación, tarifa notarial reducida, es posible cambiar el diseño de los apartamentos y elegir la decoración de l…
Desarrollador
Premiumazur
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Premiumazur
Idiomas hablados
Русский, Français
Complejo residencial New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$732,939
Residencia cerrada en la zona de Fabron con piscina con vistas al mar, un gran parque y aparcamientos. Hay muchas palmeras alrededor, hay pistas de tenis cerca. El precio incluye una plaza de aparcamiento.Inicio de la construcción - Octubre 2021. Finalización de obras - 4o trimestre de 2023.…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Complejo residencial New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Niza, Francia
de
$297,137
El complejo se construyó a los más altos estándares con atención a la calidad del aire interior, funcionalidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Una excelente opción para la inversión a largo plazo. El edificio dispone de aparcamiento subterráneo para 8 coches y 2 locales comerciales.I…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Francia
El itinerario perfecto de 2 días por París: lugares de interés, transporte y cafeterías
30.09.2025
El itinerario perfecto de 2 días por París: lugares de interés, transporte y cafeterías
Cómo han cambiado los precios inmobiliarios en Francia durante la pandemia
09.01.2021
Cómo han cambiado los precios inmobiliarios en Francia durante la pandemia
Cómo obtener un permiso de residencia y la nacionalidad en Francia. Entrevista con el fundador de la Agencia Inmobiliaria Paris Maganement Group
12.10.2020
Cómo obtener un permiso de residencia y la nacionalidad en Francia. Entrevista con el fundador de la Agencia Inmobiliaria Paris Maganement Group
Bienes inmuebles en Cannes: por qué es más barato comprar que alquilar cada año
05.10.2020
Bienes inmuebles en Cannes: por qué es más barato comprar que alquilar cada año
Cómo comprar una vievienda en Francia por Internet
11.09.2020
Cómo comprar una vievienda en Francia por Internet
Mostrar todas las publicaciones