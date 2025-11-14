Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa 12 habitaciones en Meribel les Allues, Francia
Casa 12 habitaciones
Meribel les Allues, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 200 m²
Precio en demanda
Casa 15 habitaciones en Courchevel, Francia
Casa 15 habitaciones
Courchevel, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 212 m²
Precio en demanda
Casa 12 habitaciones en Courchevel, Francia
Casa 12 habitaciones
Courchevel, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 500 m²
Precio en demanda
Chalet 6 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 6 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
El chalet fue construido en 2020. Con una superficie de 300 m², se compone de 4 plantas con …
$3,543
por noche
Chalet 5 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 5 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
The ultimate luxury chalet situated at the entrance to Courchevel Moriond enjoys an excellen…
$2,120
por noche
Chalet 6 habitaciones en Les Allues, Francia
Chalet 6 habitaciones
Les Allues, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
The chalet , located in Hameau du Raffort, close to Meribel slopes, is a mountain chalet com…
$2,071
por noche
Chalet 6 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 6 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850, Les Bastidons is one of the thre…
$15,481
por noche
Chalet 5 habitaciones en Megeve, Francia
Chalet 5 habitaciones
Megeve, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Chalet is located in the Rochebrune area, a perfect location in the middle of nature, only 2…
$1,942
por noche
Chalet 6 habitaciones en Les Allues, Francia
Chalet 6 habitaciones
Les Allues, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Chalet , located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with a relaxation area…
$2,158
por noche
Chalet 4 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 4 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
The chalet  is ideally located in the quiet area of Plantret, near to the centre of the reso…
$2,060
por noche
Chalet 6 habitaciones en Les Allues, Francia
Chalet 6 habitaciones
Les Allues, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Un apartamento para 14 personas con un espacio generosoAunque tiene todas las característica…
$2,982
por noche
One of the finest luxury ski chalet in Verbier en Altos Alpes, Francia
One of the finest luxury ski chalet in Verbier
Altos Alpes, Francia
Área 450 m²
Chalet Milou is one of the finest luxury ski chalet in Verbier. It’s ideal position, just ab…
$25,688
por noche
Chalet 5 habitaciones en Megeve, Francia
Chalet 5 habitaciones
Megeve, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Chalet  is located in the centre of the village, a few steps from the shops and 550 metres f…
$4,639
por noche
Chalet 6 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 6 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
A chalet for 14 people with a Scandinavian feel The chalet has a very bright and refined …
$7,772
por noche
Chalet 7 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 7 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
This emblematic luxury chalet in Courchevel 1850 is located in the highly sought-after Cospi…
$13,206
por noche
Chalet 5 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 5 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,494
por noche
Chalet 7 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 7 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Located at the foot of the slopes of Courchevel Moriond, in the Belvedere district, the supe…
$3,152
por noche
Chalet 5 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 5 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Located in the Chalet du Forum residence in Courchevel 1850, Sweet Escape is a 188 sqm apart…
$1,865
por noche
Chalet 6 habitaciones en Lyon, Francia
Chalet 6 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
This urban chalet is located in the quiet and intimate neighborhood of Les Carats, ski-in sk…
$2,606
por noche
Chalet 6 habitaciones en Megeve, Francia
Chalet 6 habitaciones
Megeve, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Nestled in the sought after Mont d'Arbois area, discover the Chalet , which can accommodate …
$14,489
por noche
Chalet 2 habitaciones en Megeve, Francia
Chalet 2 habitaciones
Megeve, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
The Blackrock apartment is located in the hamlet of pistes in the charming resort of Megève.…
$2,050
por noche
Chalet 5 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 5 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
The Chalet is a high standing building which benefits from an exceptional location in Courch…
$2,804
por noche
Traditional Alpine chalet en Francia metropolitana, Francia
Traditional Alpine chalet
Francia metropolitana, Francia
Chalet Nightingale is a traditional Alpine chalet, sitting right on the slopes in the southe…
$10,703
por noche
Chalet 5 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 5 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
The ultimate luxury chalet  is located near the centre of Courchevel 1850. It is a chic chal…
$5,446
por noche
Chalet 4 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 4 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Chalet , located in the Jardin Alpin district of Courchevel 1850, is an authentic, family-fr…
$2,418
por noche
Chalet 7 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 7 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
With a unique ski in/ski out location on the Bellecôte slope in Courchevel 1850, Chalet has …
$14,760
por noche
Chalet 6 habitaciones en Lyon, Francia
Chalet 6 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Chalet  is a superb high standing chalet which benefits from a dream location. Indeed, it is…
$3,539
por noche
Chalet 5 habitaciones en Lyon, Francia
Chalet 5 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Located in the mountain hamlet of Fornet, 200 meters from the gondola and the slopes, the ch…
$2,767
por noche
Chalet 4 habitaciones en Lyon, Francia
Chalet 4 habitaciones
Lyon, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Chalet  takes its name from its majestic cathedral ceiling, which affords a breathtaking vie…
$4,075
por noche
Chalet 5 habitaciones en Courchevel, Francia
Chalet 5 habitaciones
Courchevel, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
The chalet  is situated not far from the centre of Courchevel Village. It is an ultimate lux…
$2,077
por noche
