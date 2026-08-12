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Castillos en venta en Francia

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Castillo 7 habitaciones en Vexin normand, Francia
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Castillo 7 habitaciones
Vexin normand, Francia
Dormitorios 7
El castillo del siglo XIX "Chateau Princess de Turienne" - Elegancia de la era y confort mod…
$4,57M
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Castillo 25 habitaciones en Route Forestiere dOrleans, Francia
Castillo 25 habitaciones
Route Forestiere dOrleans, Francia
Habitaciones 25
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 600 m²
¡Rare! Castillo a 65 km de París en condiciones excepcionalesEl majestuoso castillo de 1.200…
Precio en demanda
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Castillo 10 habitaciones en Niza, Francia
Castillo 10 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
CHâteau des TemplarsUna legendaria fortaleza entre historia, misterio y ultralujoCôte d'Azur…
Precio en demanda
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Castillo 27 habitaciones en París, Francia
Castillo 27 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 27
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 2 000 m²
El castillo de la era de Luis XV en perfecto estado - a sólo 45 km de ParísA sólo 50 km al s…
Precio en demanda
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Castillo 50 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 50 habitaciones
Tours, Francia
Habitaciones 50
La perla de Francia: un castillo para no perderseUn castillo con historia y potencial es una…
$3,68M
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Castillo en Chatellerault, Francia
Castillo
Chatellerault, Francia
Hermoso castillo del siglo XIX, 5 dormitorios y baños, rodeado de un gran parque, casa de hu…
$1,28M
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Castillo 30 habitaciones en , Francia
Castillo 30 habitaciones
, Francia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 500 m²
Una rara oferta en el mercado de prestigiosas propiedades inmobiliarias en Francia es un cas…
$2,11M
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Castillo 7 habitaciones en Deauville, Francia
Castillo 7 habitaciones
Deauville, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Castillo de lujo del siglo XIX con un dominio de caballo ✨A sólo 2 horas de París y 20 minut…
$6,56M
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Castillo 14 habitaciones en Les Ulis, Francia
Castillo 14 habitaciones
Les Ulis, Francia
Habitaciones 14
Número de plantas 3
Castillo de Bella Durmiente mirando en un lago espejo.Tal vez uno de los castillos más impre…
$15,07M
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Castillo 6 habitaciones en Lisieux, Francia
Castillo 6 habitaciones
Lisieux, Francia
Dormitorios 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
Un castillo elegante. Normandía, 1p20 de París, 40min Deauville.Cazando a Manoir Louis XV.Su…
$3,14M
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Castillo en Vimoutiers, Francia
Castillo
Vimoutiers, Francia
Número de plantas 3
Normandía, famosos impresionistas de Willf Giverny, a 45 minutos de París.El castillo de fin…
$4,22M
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Castillo 6 habitaciones en Rue des Bolliets, Francia
Castillo 6 habitaciones
Rue des Bolliets, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 900 m²
Castillo excepcional del siglo XIII en Savoy - cerca de la frontera de SuizaEste castillo Sa…
Precio en demanda
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Castillo 8 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 8 habitaciones
Tours, Francia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
El castillo único del siglo XVI, totalmente restaurado, situado a sólo 34 km de la ciudad de…
$2,35M
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Castillo 15 habitaciones en Impasse des Bouils, Francia
Castillo 15 habitaciones
Impasse des Bouils, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 250 m²
Castillo histórico del siglo XVIII - una finca excepcional en excelente estadoEntre Nantes y…
$4,92M
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Castillo 26 habitaciones en Poitiers, Francia
Castillo 26 habitaciones
Poitiers, Francia
Habitaciones 26
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Un castillo excepcional de finales del siglo XIX en el corazón de Poitou, distinguido por un…
$2,93M
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Castillo 18 habitaciones en Gironda, Francia
Castillo 18 habitaciones
Gironda, Francia
Habitaciones 18
Dormitorios 10
Área 1 036 m²
Castillo 18 habitaciones 10 habitaciones 1036 m2En Gironde, a 40 km de Burdeos, a las puerta…
$2,51M
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Castillo 8 habitaciones en 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Francia
Castillo 8 habitaciones
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Francia
Dormitorios 8
Área 1 500 m²
Número de plantas 3
Un castillo único a 10 km del centro de Ginebra en el lado francés, a 3 km del lago Leman.El…
$14,93M
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Castillo 9 habitaciones en Chemin de Crux, Francia
Castillo 9 habitaciones
Chemin de Crux, Francia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Castillo Histórico Excepcional - Francia Central (Berry)El singular castillo histórico, prop…
$4,55M
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Castillo 10 habitaciones en Anjou, Francia
Castillo 10 habitaciones
Anjou, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Magnífico castillo del siglo XIX en venta en AnjouEn una zona pintoresca y tranquila, al sal…
Precio en demanda
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Castillo 20 habitaciones en Allee du Franc Marche, Francia
Castillo 20 habitaciones
Allee du Franc Marche, Francia
Habitaciones 20
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 700 m²
Propiedad histórica única "Little Versailles", Departamento de Somme, FranciaUna verdadera o…
Precio en demanda
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Castillo 15 habitaciones en Chemin Launay, Francia
Castillo 15 habitaciones
Chemin Launay, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 300 m²
Castillo de Wetville - Normandía, FranciaExcepcional Elegancia en el Corazón de NormandíaA s…
Precio en demanda
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Castillo 7 habitaciones en Route du Mans, Francia
Castillo 7 habitaciones
Route du Mans, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 000 m²
Un castillo único cerca de Le MansHistoria, elegancia y armonía con la naturalezaA sólo 15 m…
$5,92M
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Castillo en Tours, Francia
Castillo
Tours, Francia
Área 1 200 m²
Número de plantas 3
El castillo del siglo XIX en excelente estado a 15 km de Tours, Valle del Loira.El castillo …
$1,62M
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Castillo 30 habitaciones en Nizerolles, Francia
Castillo 30 habitaciones
Nizerolles, Francia
Habitaciones 30
Área 1 200 m²
Artículo: ART2547Castillo históricoCastillo 30 habitaciones 20 habitaciones 1200 m2El castil…
$13,95M
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Castillo 15 habitaciones en Burdeos, Francia
Castillo 15 habitaciones
Burdeos, Francia
Habitaciones 15
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 800 m²
Número de plantas 3
Un castillo renacentista. Está a 20 kilómetros de Burdeos. La historia del castillo comienza…
Precio en demanda
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Castillo en Tours, Francia
Castillo
Tours, Francia
Área 850 m²
El castillo de mediados del siglo XIX es una zona de recepción muy hermosa, con cuatro hermo…
$1,75M
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Castillo 8 habitaciones en Rennes, Francia
Castillo 8 habitaciones
Rennes, Francia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
A sólo 30 minutos de la ciudad principal de la región histórica francesa de Bretaña - la ciu…
$989,730
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Castillo 10 habitaciones en Poitiers, Francia
Castillo 10 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 10
Área 700 m²
Número de plantas 2
Elegante castillo del siglo XVIII en buen estado de vida, a 27 km de Poitiers (aeropuerto, T…
$2,14M
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Castillo 7 habitaciones en París, Francia
Castillo 7 habitaciones
París, Francia
Dormitorios 7
Área 350 m²
El castillo está rodeado de hermosos paisajes, hermosos jardines y bosques. El castillo tien…
$2,60M
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Castillo 9 habitaciones en París, Francia
Castillo 9 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Área 450 m²
Un castillo de principios del siglo XIX. Siglo con piscina climatizada, a 80 km de París. Ha…
$2,23M
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