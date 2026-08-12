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Villas en venta en Francia

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471 propiedad total found
Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 10
Área 952 m²
Venta de una finca que consta de dos villas entre Cannes y Niza, en las inmediaciones del co…
$14,68M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa moderna de tres niveles con una superficie de 300 metros cuadrados.m.ubicado en las co…
$5,24M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Venta de una villa en una zona tranquila en Biot, en un pueblo prestigioso, interior y segur…
$3,03M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 257 m²
Alquiler y venta de la villa en el prestigioso Cabo d’Antibes cerca de Salis Beach. Moderna …
$5,65M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 625 m²
Villa de dos plantas de estilo moderno, situada en una zona verde tranquila en Mougins, a 10…
$7,58M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Venta de una villa de estilo moderno, con una superficie de 250 metros cuadrados.m. Ubicado …
$14,56M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Número de plantas 2
Casa provenzal con una superficie de 260 m2, con hermosas vistas del Mar Mediterráneo y los …
$4,32M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
En el corazón de Cannes, a pocos minutos del paseo de Croisette y del Palacio de Festivales,…
$2,52M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Villa atípica de dos plantas en el estilo de bel epoc, con una superficie total de 450 metro…
$4,08M
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Villa 10 habitaciones en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa 10 habitaciones
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Villa de lujo en venta - Propiedad única a tiro de piedra del Four Seasons Grand HotelDescub…
Precio en demanda
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
Venta de una villa totalmente restaurada situada en un dominio cerrado en las elevaciones de…
$1,27M
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Villa 6 habitaciones en Moyenne Corniche, Francia
Villa 6 habitaciones
Moyenne Corniche, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Gran villa en las colinas de Wilfrans-sur-mer en la Costa Azul de Francia. Dividido en 2 apa…
$2,22M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Área 700 m²
Posesión de lujo, convenientemente ubicada en las colinas de Muzhen, con vistas panorámicas …
$6,82M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 650 m²
Amplia villa en un dominio cerrado en las colinas de Trias, Teul-sur-Mer, con vistas panorám…
$6,94M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Venta de una villa de lujo previa al rescate en Cap d'Antibes con piscina de agua salada y h…
$10,44M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Villas en venta en un nuevo complejo residencial situado en una de las zonas residenciales m…
$2,57M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Esta lujosa villa con magníficas vistas al mar y a la montaña se encuentra en Cap d’Antibes,…
$11,08M
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Villa 12 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Villa 12 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 450 m²
Número de plantas 4
Villa de Lujo con Vistas Panorámicas a la Bahía de Villefranche-sur-Mer en la Costa Azul Fra…
$11,54M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Venta de una casa en Villeneuve-Luba, a 2 km del mar, en un pueblo de élite con parque, canc…
$3,44M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 620 m²
Piso 3
Villa de tres plantas con ascensor, situada en la pintoresca localidad turística de Villefra…
Precio en demanda
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Villa en Rue Edouard Perrichi, Francia
Villa
Rue Edouard Perrichi, Francia
Área 400 m²
Número de plantas 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 800 m²
Con vistas a la Bahía de Cannes, las Islas Lérins y el Mar Mediterráneo, esta excepcional vi…
Precio en demanda
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
Una pequeña villa de estilo típico Nisouaz, convenientemente situada en Villefranche, cerca …
$1,98M
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Villa 12 habitaciones en Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Villa 12 habitaciones
Avenue Sir Winston Churchill, Francia
Habitaciones 12
Área 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Villa en Frejus, Francia
Villa
Frejus, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Silencio Home
$539,127
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Piso 2
Venta de una finca exclusiva de 4 pisos, con una superficie habitable de 1,108 metros cuadra…
$11,21M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa en Super Cannes es una villa bien cuidada de 300 metros cuadrados, con excelentes vist…
$5,25M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Venta de una lujosa villa de un nivel en Mougins con una superficie habitable de unos 650 me…
$9,02M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Villa moderna con piscina y vistas al mar, situada en un lugar tranquilo y acogedor en la Ri…
$5,54M
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