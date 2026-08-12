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Mansiones en venta en Francia

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Francia metropolitana
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5 propiedades total found
Casa grande 25 habitaciones en París, Francia
Casa grande 25 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 25
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 900 m²
Una verdadera obra maestra de la época Belle Epoque, esta magnífica Mansión, escondida en lo…
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Casa grande 12 habitaciones en Versalles, Francia
Casa grande 12 habitaciones
Versalles, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
Número de plantas 2
Esta villa excepcional se encuentra en la prestigiosa ciudad de (78430), a sólo 20 minutos d…
$2,10M
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Casa grande 6 habitaciones en Cannes, Francia
Casa grande 6 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Hermosa mansión de 1900, completamente renovada, a 250 m², a 10 minutos a pie del centro de …
$1,84M
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Casa grande en Ruan, Francia
Casa grande
Ruan, Francia
Mansión de estilo antiguo de 11 dormitorios en una parcela de 3.7 hectáreas situada entre De…
$1,59M
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Casa grande 7 habitaciones en Cannes, Francia
Casa grande 7 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 000 m²
Una exclusiva residencia de estilo Belle & Eacute Poque que ofrece privacidad, servicio y co…
$25,44M
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