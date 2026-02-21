  1. Realting.com
  Francia
  Altos del Sena
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Altos del Sena, Francia

Arrondissement of Nanterre
1
Rueil Malmaison
1
Complejo residencial New residential complex next to the park in Rueil-Malmaison, Ile-de-France, France
Rueil Malmaison, Francia
de
$356,565
El complejo cuenta con apartamentos de varios tipos, desde estudios hasta apartamentos de tres dormitorios. Todos los apartamentos disponen de balcón, terraza o jardín privado. El complejo ofrece a los residentes áreas comunes: co-working, habitación de invitados, gimnasio, taller de bricola…
