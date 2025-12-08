  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Villeneuve Loubet
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Villeneuve Loubet, Francia

Cannes
11
Antibes
11
Francia metropolitana
68
Provenza-Alpes-Costa Azul
55
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Complejo residencial Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Villeneuve Loubet, Francia
de
$477,750
Situado a pocos minutos de las playas y del puerto deportivo, el complejo ofrece apartamentos de 2 a 5 habitaciones terminados con materiales de alta calidad. Las terrazas de la residencia son lugares mágicos que difuminan los límites entre el interior y el mundo exterior. En la planta super…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir