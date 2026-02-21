Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Residencial
  4. Casa
  5. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Francia

Cannes
18
Burdeos
14
Antibes
8
Francia metropolitana
359
18 propiedades total found
Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villa neo-provenzal en Saint Paul de Vance - una ciudad colorida en la Costa Azul de Francia…
$7,60M
Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Venta de una casa en Villeneuve-Luba, a 2 km del mar, en un pueblo de élite con parque, canc…
$3,45M
Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Venta de una villa para renovación en Saint-Maxim con maravillosas vistas al mar, a 100 metr…
$5,61M
OneOne
Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Número de plantas 4
Venta de una finca exclusiva de 4 pisos, con una superficie habitable de 1,108 metros cuadra…
$11,35M
Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Villa atípica de dos plantas en el estilo de bel epoc, con una superficie total de 450 metro…
$4,10M
Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Gran villa en las colinas de Wilfrans-sur-mer en la Costa Azul de Francia. Dividido en 2 apa…
$2,22M
Villa 7 habitaciones en Niza, Francia
Villa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 368 m²
NICE - Mont Boron Preciosa villa moderna construida en 2014 de aproximadamente 250m2 en una …
$5,80M
Casa 5 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Casa 5 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
Villa en Roquebrune Cap Martin, Francia
Villa
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa única con vista panorámica al mar y vista a las verdes colinas. Casa provenzal de 180m2…
$2,85M
Villa en Villefranche sur Mer, Francia
Villa
Villefranche sur Mer, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
¡Solo para los amantes de la naturaleza! En la zona más hermosa y exclusiva de la Riviera Fr…
$1,54M
Casa 10 habitaciones en Niza, Francia
Casa 10 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Área 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Villa 4 habitaciones en La Turbie, Francia
Villa 4 habitaciones
La Turbie, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Limítrofe con Mónaco, paraíso azul del Golfo. ¡Una perla rara! Esta podría ser la descripció…
$1,23M
Villa en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa villa moderna con una ubicación ideal en la prestigiosa zona de Mont Boron, cerca de …
$7,24M
Casa 6 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Casa 6 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 5
En las puertas de Mónaco le ofrecemos vivir en esta magnífica casa moderna. completamente r…
$3,25M
Casa 7 habitaciones en Niza, Francia
Casa 7 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Villa 7 habitaciones en Cannes, Francia
Villa 7 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 3
Propiedad excepcional en el corazón de Cannes. En el corazón de Cannes, California, escondid…
$12,41M
Villa 5 habitaciones en Mougins, Francia
Villa 5 habitaciones
Mougins, Francia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Villa de lujo con piscina en Domaine Mougins. Habitaciones: 5 - Superficie habitable: 171 m…
$2,49M
Casa 6 habitaciones en Antibes, Francia
Casa 6 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
