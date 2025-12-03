  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en París, Francia

Complejo residencial New residential complex with a garden and parking in the 12th arrondissement of Paris, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$616,414
El edificio, construido en 1995 bajo la influencia de grandes cambios en el 12o distrito, revela toda la creatividad y tranquilidad de este nuevo estilo arquitectónico: formas refinadas, colores discretos, balcones largos y una combinación de buenos materiales ( vidrio, madera, metal). Las f…
Complejo residencial New exclusive residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$704,973
El complejo consta de 4 edificios, entre los cuales se encuentra un jardín ajardinado. También hay un almacén para bicicletas y cochecitos en la planta baja, un aparcamiento subterráneo.Instalaciones y equipos en la casa Puerta de aterrizaje 2.14 m de altura con cerradura de cinco puntosCont…
Complejo residencial New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$376,644
La residencia está hecha en un estilo arquitectónico clásico y elegante. Hay sólo 8 apartamentos en el edificio servidos por dos escaleras, hay un aparcamiento subterráneo para 9 plazas, una habitación para bicicletas y una habitación para residuos domésticos. Esta lujosa residencia está ado…
Complejo residencial Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$491,617
El edificio neoclásico está rodeado por un canal de agua alrededor del perímetro. En el centro de la residencia hay un jardín comunitario, cruzado por caminos pavimentados, completamente dedicado a peatones. Hay varios tipos de apartamentos disponibles en el complejo - desde estudios hasta 5…
Complejo residencial First-class new residential complex in Puteaux, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$735,269
El complejo residencial dentro y fuera está hecho en el estilo victoriano. Hay un hermoso parque con un parque infantil justo al lado, y el patio está decorado con un jardín central con una fuente decorativa. Algunos apartamentos tienen un sótano. Ofrece apartamentos que van desde estudios h…
Complejo residencial New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France
París, Francia
de
$663,607
El complejo residencial, rodeado de vegetación, ofrece 54 apartamentos de varios tipos - desde estudios a apartamentos con 5 habitaciones. Amplias balcones amplían los apartamentos, la mayoría de los cuales tienen vistas a la Place Saint-Louis. La planta superior tiene espléndidas terrazas a…
Complejo residencial Renovated apartments in a historic building, 4th arrondissement of Paris, France
París, Francia
de
$576,796
Situado en el corazón del Marais, este complejo ofrece apartamentos elegantes, desde estudios hasta apartamentos de dos dormitorios. Son espacios de vida elegantes para satisfacer todas las necesidades. Este edificio histórico, que data del siglo XVIII, está formado por tres casas interconec…
