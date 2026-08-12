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Casas en Venta en Francia

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570 propiedades total found
Castillo 7 habitaciones en Vexin normand, Francia
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Castillo 7 habitaciones
Vexin normand, Francia
Dormitorios 7
El castillo del siglo XIX "Chateau Princess de Turienne" - Elegancia de la era y confort mod…
$4,57M
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Аталанта
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Casa 6 habitaciones en 130, Francia
UP UP
Casa 6 habitaciones
130, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Casa tradicional de estilo Quercy, construida en 1819 y completamente renovada. Esta espa…
$432,619
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Vendedor particular
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 10
Área 952 m²
Venta de una finca que consta de dos villas entre Cannes y Niza, en las inmediaciones del co…
$14,68M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa moderna de tres niveles con una superficie de 300 metros cuadrados.m.ubicado en las co…
$5,24M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Venta de una villa en una zona tranquila en Biot, en un pueblo prestigioso, interior y segur…
$3,03M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 257 m²
Alquiler y venta de la villa en el prestigioso Cabo d’Antibes cerca de Salis Beach. Moderna …
$5,65M
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Castillo 25 habitaciones en Route Forestiere dOrleans, Francia
Castillo 25 habitaciones
Route Forestiere dOrleans, Francia
Habitaciones 25
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 600 m²
¡Rare! Castillo a 65 km de París en condiciones excepcionalesEl majestuoso castillo de 1.200…
Precio en demanda
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 625 m²
Villa de dos plantas de estilo moderno, situada en una zona verde tranquila en Mougins, a 10…
$7,58M
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Castillo 10 habitaciones en Niza, Francia
Castillo 10 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
CHâteau des TemplarsUna legendaria fortaleza entre historia, misterio y ultralujoCôte d'Azur…
Precio en demanda
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Venta de una villa de estilo moderno, con una superficie de 250 metros cuadrados.m. Ubicado …
$14,56M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Número de plantas 2
Casa provenzal con una superficie de 260 m2, con hermosas vistas del Mar Mediterráneo y los …
$4,32M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
En el corazón de Cannes, a pocos minutos del paseo de Croisette y del Palacio de Festivales,…
$2,52M
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Castillo 27 habitaciones en París, Francia
Castillo 27 habitaciones
París, Francia
Habitaciones 27
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 2 000 m²
El castillo de la era de Luis XV en perfecto estado - a sólo 45 km de ParísA sólo 50 km al s…
Precio en demanda
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Castillo 50 habitaciones en Tours, Francia
Castillo 50 habitaciones
Tours, Francia
Habitaciones 50
La perla de Francia: un castillo para no perderseUn castillo con historia y potencial es una…
$3,68M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Villa atípica de dos plantas en el estilo de bel epoc, con una superficie total de 450 metro…
$4,08M
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Villa 10 habitaciones en Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Villa 10 habitaciones
Saint Jean Cap Ferrat, Francia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Villa de lujo en venta - Propiedad única a tiro de piedra del Four Seasons Grand HotelDescub…
Precio en demanda
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
Venta de una villa totalmente restaurada situada en un dominio cerrado en las elevaciones de…
$1,27M
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Castillo en Chatellerault, Francia
Castillo
Chatellerault, Francia
Hermoso castillo del siglo XIX, 5 dormitorios y baños, rodeado de un gran parque, casa de hu…
$1,28M
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Villa 6 habitaciones en Moyenne Corniche, Francia
Villa 6 habitaciones
Moyenne Corniche, Francia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Gran villa en las colinas de Wilfrans-sur-mer en la Costa Azul de Francia. Dividido en 2 apa…
$2,22M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Área 700 m²
Posesión de lujo, convenientemente ubicada en las colinas de Muzhen, con vistas panorámicas …
$6,82M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 650 m²
Amplia villa en un dominio cerrado en las colinas de Trias, Teul-sur-Mer, con vistas panorám…
$6,94M
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Casa en Francia metropolitana, Francia
Casa
Francia metropolitana, Francia
Precio en demanda
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Venta de una villa de lujo previa al rescate en Cap d'Antibes con piscina de agua salada y h…
$10,44M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Villas en venta en un nuevo complejo residencial situado en una de las zonas residenciales m…
$2,57M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Esta lujosa villa con magníficas vistas al mar y a la montaña se encuentra en Cap d’Antibes,…
$11,08M
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Castillo 30 habitaciones en , Francia
Castillo 30 habitaciones
, Francia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 500 m²
Una rara oferta en el mercado de prestigiosas propiedades inmobiliarias en Francia es un cas…
$2,11M
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Villa 12 habitaciones en Villefranche sur Mer, Francia
Villa 12 habitaciones
Villefranche sur Mer, Francia
Habitaciones 12
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 8
Área 450 m²
Número de plantas 4
Villa de Lujo con Vistas Panorámicas a la Bahía de Villefranche-sur-Mer en la Costa Azul Fra…
$11,54M
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Castillo 7 habitaciones en Deauville, Francia
Castillo 7 habitaciones
Deauville, Francia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Castillo de lujo del siglo XIX con un dominio de caballo ✨A sólo 2 horas de París y 20 minut…
$6,56M
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Villa en Francia
Villa
Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Venta de una casa en Villeneuve-Luba, a 2 km del mar, en un pueblo de élite con parque, canc…
$3,44M
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