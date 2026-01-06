  1. Realting.com
  Francia
  Cannes
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Cannes, Francia

Cannes, Francia
$835,885
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
La ubicación ideal de la residencia, cerca de las famosas boutiques y restaurantes de Cannes. No lejos de la Croisette y las playas. A 15 minutos a pie del Palacio de Festivales. Apartamentos con grandes terrazas. Los materiales de clase de lujo se utilizan en la construcción.
Premiumazur
Cannes, Francia
$419,902
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Residencia con su propia piscina, muchos apartamentos con vistas al mar, una gran piscina, un jardín. Todos los apartamentos con balcón o terraza. No lejos de la residencia son boutiques y restaurantes de élite, cerca del paseo de Croisette y playas de arena.
Premiumazur
Cannes, Francia
$541,839
El complejo residencial consta de tres edificios con un jardín mediterráneo ajardinado entre ellos. El complejo incluye apartamentos de 2 a 5 habitaciones de diferentes diseños. Los apartamentos ofrecen confort moderno, combinando funcionalidad y sofisticación.
TRANIO
Cannes, Francia
$702,077
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Una pequeña residencia de lujo, sólo 9 apartamentos en la residencia, se encuentra en el centro del parque, en la zona de élite de Cannes, a la playa 800 metros, al paseo Croisette 5 minutos a pie. Materiales de acabado de lujo.
Premiumazur
Cannes, Francia
$666,245
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Residencia con un gran jardín, tres edificios en la residencia, desde las plantas superiores hay vistas al mar y las Islas Laran. Todos los apartamentos con grandes terrazas y balcones. A 10 minutos a pie de la playa de arena. Cerca de la residencia hay tiendas, boutiques, escuelas.
Premiumazur
Cannes, Francia
$447,896
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
La residencia se encuentra a 600 metros de la playa, en el centro de un parque mediterráneo con magnolias, olivos y naranjos. Piscina para residentes de la residencia.
Premiumazur
Cannes, Francia
$408,705
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Residencia con jardín y piscina. Sólo 12 apartamentos en la residencia. El mar y la playa están a 15 minutos. Cerca de tiendas, boutiques, escuelas. Aparcamiento.
Premiumazur
Cannes, Francia
$535,383
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Residencia cerrada y elite, a 5 minutos a pie de la playa, cerca del club de tenis. La residencia está rodeada de un jardín, en el territorio - una piscina. Grandes terrazas. Estacionamiento subterráneo. Materiales de acabado de alta calidad.
Premiumazur
Cannes, Francia
$1,06M
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Residencia con piscina y jardín, la mayoría de apartamentos con vistas al mar. Todos los apartamentos con grandes terrazas. La residencia tiene sólo 10 apartamentos. 5 minutos a pie de la playa. Entrega en el segundo trimestre de 2026. Los materiales de lujo se utilizan en la construcción de la residencia.
Premiumazur
Cannes, Francia
$722,232
Año de construcción 2028
Número de plantas 4
Arquitectura elegante y moderna, correspondiente a las tendencias modernas. La residencia se encuentra cerca del centro de Cannes, a 5 minutos a pie del paseo de Croisette y de las playas. Para la construcción y decoración de apartamentos, materiales de lujo - Versace Home se utilizan.
Premiumazur
Cannes, Francia
$397,507
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
La residencia se encuentra en el barrio de elite de Cannes - Croix Garden. Cerca del centro de Cannes y la Croisette. La residencia estará rodeada por un jardín. Todos los apartamentos con terraza o balcones. Estacionamiento subterráneo.
Premiumazur
