  2. Francia
  3. Niza
  Residencia s vidom na more i Monako

Residencia s vidom na more i Monako

Beausoleil, Francia
de
$1,80M
;
4
ID: 28069
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/9/25

Localización

  • País
    Francia
  • Región / estado
    Francia metropolitana
  • Barrio
    Alpes Marítimos
  • Ciudad
    Niza
  • Ciudad
    Beausoleil

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Beausoleil, Francia

