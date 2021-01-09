  1. Realting.com
  4. Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom

Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom

Cannes, Francia
$535,383
4
ID: 27475
Última actualización: 21/8/25

Localización

  • País
    Francia
  • Región / estado
    Francia metropolitana
  • Barrio
    Alpes Marítimos
  • Ciudad
    Grasse
  • Ciudad
    Cannes

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía

Sobre el complejo

Residencia cerrada y elite, a 5 minutos a pie de la playa, cerca del club de tenis.

La residencia está rodeada de un jardín, en el territorio - una piscina. Grandes terrazas. Estacionamiento subterráneo. Materiales de acabado de alta calidad.

Es posible elegir las baldosas cerámicas.

Opciones de apartamento :

2 piezas de 48 m2 + 9 m2 de terraza de 365.000 euros;

3 piezas de 65 m2 + 11 m2 de terraza - desde 460.000 euros;

4 habitaciones de 78 m2 +13 m2 de theoras de 568.000 euros;

4 piezas de 87 m2 +391 m2 de jardín y terraza de 680.000 euros.

Pagos.

Reducir los honorarios notarios.

Localización en el mapa

Cannes, Francia

Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
