Residencia Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom

Residencia cerrada y elite, a 5 minutos a pie de la playa, cerca del club de tenis.

La residencia está rodeada de un jardín, en el territorio - una piscina. Grandes terrazas. Estacionamiento subterráneo. Materiales de acabado de alta calidad.

Es posible elegir las baldosas cerámicas.

Opciones de apartamento :

2 piezas de 48 m2 + 9 m2 de terraza de 365.000 euros;

3 piezas de 65 m2 + 11 m2 de terraza - desde 460.000 euros;

4 habitaciones de 78 m2 +13 m2 de theoras de 568.000 euros;

4 piezas de 87 m2 +391 m2 de jardín y terraza de 680.000 euros.

Pagos.

Reducir los honorarios notarios.