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Propiedades residenciales en venta en Tremithousa, Chipre

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apartamentos
33
casas independientes
47
80 propiedades total found
Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Estas villas privadas representan una combinación única de lujo y naturaleza, garantizando u…
$1,23M
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Apartamento 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$466,690
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta: una impresionante villa independiente situada en la encantadora zona de Tremithousa. …
$456,008
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Casa 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta villa independiente de 3 dormitorios en Tremithousa, Paphos ofrece 133 m2 de espacio ha…
$422,440
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 287 m²
Estas villas privadas representan una combinación única de lujo y naturaleza, garantizando u…
$1,23M
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Apartamento 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$455,167
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Apartamento 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$449,406
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Casa 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Esta villa independiente de 3 dormitorios de primera calidad en Tremithousa, Paphos ofrece u…
$490,944
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Casa 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Para la venta es una moderna casa semi-separada que ofrece una oportunidad fantástica para c…
$380,969
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Casa 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Esta espaciosa villa independiente de 3 dormitorios en Tremithousa, Paphos ofrece un generos…
$513,778
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$467,553
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Apartamento 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$432,121
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Casa 5 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa 5 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 375 m²
Esta propiedad de estilo clásico es una villa independiente de dos pisos con un sótano situa…
$1,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Esta impresionante villa independiente está ahora disponible para la venta en la encantadora…
$507,022
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Esta impresionante villa independiente está ahora disponible para la venta en la encantadora…
$456,008
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 201 m²
For sale: 3-bedroom villa in the MESOYI RESIDENCES development, located in a peaceful countr…
$522,204
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Apartamento 4 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Venta: Una impresionante villa independiente que ofrece una vida moderna con eficiencia ener…
$541,591
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Casa 4 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Esta villa independiente de 4 dormitorios en Tremithousa, Paphos ofrece 190 m2 de espacio ha…
$565,156
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Venta es una villa moderna y unifamiliar, que se ofrece fuera de plano, en el encantador pue…
$450,236
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Situado en Tremithousa, cerca de Paphos, estas casas de tres dormitorios son ideales para vi…
$570,865
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Casa 2 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa 2 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Esta maisonette de 2 dormitorios en Tremithousa, Paphos ofrece 92 m2 de espacio habitable ef…
$296,850
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Apartamento 4 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
En construcción. Entrega en 18 meses. Asegúrate ahora y entra en una obra maestra acabada. …
$1,78M
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Esta impresionante villa independiente está ahora disponible para la venta en la encantadora…
$507,959
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Villa nueva en Tremithousa cerca de Empa en construcción en venta. 4 dormitorios , 4 baños, …
$1,71M
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Apartamento en Tremithousa, Chipre
Apartamento
Tremithousa, Chipre
La propiedad es un campo residencial en Tremithousa. Se encuentra a 500 metros del centro de…
$265,034
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Casa 4 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Esta villa independiente de 4 dormitorios en Tremithousa, Paphos ofrece 190 m2 de espacio ha…
$553,739
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Apartamento 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
En venta es una impresionante casa semi-separada, disponible off-plan, situada en el encanta…
$357,220
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Apartamento 6 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 500 m²
Situado en las prestigiosas colinas de Tala, esta villa aislada combina una privacidad rara,…
$3,26M
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Estas villas privadas representan una combinación única de lujo y naturaleza, garantizando u…
$1,39M
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Casa 3 habitaciones en Tremithousa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
En Venta: Una impresionante casa semi-sociada fuera de plano en el encantador barrio de Trem…
$415,603
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Parámetros de las propiedades en Tremithousa, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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