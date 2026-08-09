Estudios en venta en Larnaca, Chipre

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30 propiedades total found
Estudio en Larnaca, Chipre
Estudio
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2
Este apartamento estudio ofrece aproximadamente 69 m2 de espacio interno cubierto, complemen…
$240,949
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Estudio en Oroklini, Chipre
Estudio
Oroklini, Chipre
Área 40 m²
Situado a poca distancia del centro de la ciudad de Larnaca y del bullicioso aeropuerto inte…
$151,264
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Estudio en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
Área 44 m²
Un apartamento elegante en un nuevo desarrollo residencial, diseñado con comodidad y comodid…
$243,046
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TekceTekce
Estudio en Aradippou, Chipre
Estudio
Aradippou, Chipre
Área 43 m²
Este elegante apartamento estudio es una mezcla perfecta de diseño moderno y vida funcional.…
$159,537
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Estudio en Larnaca District, Chipre
Estudio
Larnaca District, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 6
Un apartamento estudio en el sexto piso de una nueva urbanización cerrada en Livadia, Larnac…
$210,929
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Estudio en Larnaca, Chipre
Estudio
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4
Moderno Apartamento Estudio totalmente amueblado - Ermou Street, Larnaca Un nuevo apartamen…
$263,777
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Estudio 1 habitacion en Tersefanou, Chipre
Estudio 1 habitacion
Tersefanou, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1
Situado en el tranquilo pueblo de Tersefanou, Chipre, este encantador apartamento de primer …
$126,600
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Estudio en Larnaca District, Chipre
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Larnaca District, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1
Studio Apartment Apartamentos " Espacios vivos Este próximo apartamento estudio se encuentr…
$218,001
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Estudio en Aradippou, Chipre
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Aradippou, Chipre
Este elegante apartamento estudio está diseñado para maximizar el espacio y la comodidad, po…
$165,446
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Estudio en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
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Área 90 m²
Piso 5
Este apartamento estudio ofrece aproximadamente 69 m2 de espacio interno cubierto, complemen…
$281,107
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Estudio en Larnaca District, Chipre
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Larnaca District, Chipre
Área 44 m²
Modernos apartamentos situados en una de las zonas más buscadas y populares del distrito de …
$173,127
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Estudio en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 3
Este apartamento estudio ofrece aproximadamente 69 m2 de espacio interno cubierto, complemen…
$246,686
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Estudio en Larnaca District, Chipre
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Larnaca District, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 6
Un apartamento estudio en el sexto piso de una nueva urbanización cerrada en Livadia, Larnac…
$197,247
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Estudio en Larnaca District, Chipre
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Larnaca District, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5
Un apartamento estudio en el quinto piso de un nuevo desarrollo cerrado en Livadia, Larnaca.…
$203,157
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Estudio en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
Área 44 m²
Un apartamento elegante en un nuevo desarrollo residencial, diseñado con comodidad y comodid…
$231,417
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Estudio en Larnaca, Chipre
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Larnaca, Chipre
Área 67 m²
Venta: apartamento estudio en un desarrollo costero visionario en Larnaca.Un proyecto modern…
$614,918
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Estudio en Larnaca, Chipre
Estudio
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 5
Este apartamento estudio ofrece aproximadamente 69 m2 de espacio interno cubierto, complemen…
$269,633
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Larnaca, Chipre
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Área 90 m²
Piso 1
Este apartamento estudio ofrece aproximadamente 69 m2 de espacio interno cubierto, complemen…
$229,475
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Estudio en Tersefanou, Chipre
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Tersefanou, Chipre
Área 41 m²
Este acogedor apartamento estudio en Tersefanou es perfecto para vivir o como inversión. Sit…
$135,902
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Estudio 1 habitacion en Larnaca District, Chipre
Estudio 1 habitacion
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2
Este apartamento estudio contemporáneo ofrece una mezcla refinada de confort y vida costera …
$685,266
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Estudio en Tersefanou, Chipre
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Área 33 m²
Este moderno apartamento estudio de segunda planta, situado en un complejo bien mantenido en…
$135,902
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Estudio 1 habitacion en Aradippou, Chipre
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Aradippou, Chipre
Dormitorios 1
Área 65 m²
Este elegante apartamento estudio es una mezcla perfecta de diseño moderno y vida funcional.…
$189,081
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Área 90 m²
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Área 90 m²
Piso 4
Este apartamento estudio ofrece aproximadamente 69 m2 de espacio interno cubierto, complemen…
$275,370
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Larnaca, Chipre
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Área 90 m²
Piso 4
Este apartamento estudio ofrece aproximadamente 69 m2 de espacio interno cubierto, complemen…
$258,159
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Larnaca, Chipre
Área 44 m²
Un apartamento elegante en un nuevo desarrollo residencial, diseñado con comodidad y comodid…
$223,351
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Área 55 m²
Piso 6
Este apartamento estudio ofrece aproximadamente 32 m2 de espacio interno cubierto, complemen…
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Estudio 1 habitación en Psevdas, Chipre
Estudio 1 habitación
Psevdas, Chipre
Habitaciones 1
Área 25 m²
Estudio usado en venta en la provincia germano-mediterránea de Limassol, con 25 t.m. Interio…
$103,922
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Estudio 1 habitación en Larnaca, Chipre
Estudio 1 habitación
Larnaca, Chipre
Habitaciones 1
Área 37 m²
Venta estudio en Protaras - provincia de Famagusta. El apartamento consta de 37 espacios cub…
$144,976
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Estudio en Larnaca, Chipre
Estudio
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1
Complex Coastline Larnaca   The dynamic project, which organically combines resi…
$337,740
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