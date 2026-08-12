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Estudios con piscina en venta en Chipre

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Limasol
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Estudio en Limnatis, Chipre
Estudio
Limnatis, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Venta: Apartamento estudio en Geroskipou (zona de Papas).Un proyecto moderno por un desarrol…
$192,000
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Estudio en Yeroskipou, Chipre
Estudio
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Cypress Park Retirement Village — Comfortable Studio Apartment for Senior Living The stud…
$222,964
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Estudio en Pafos, Chipre
Estudio
Pafos, Chipre
Área 72 m²
For sale: This stylish studio at Eden Bay offers the perfect blend of smart design and refin…
$340,313
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TekceTekce
Estudio 1 habitación en Pafos, Chipre
Estudio 1 habitación
Pafos, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/2
Introducing our newest development in the charming village of Emba, where contemporary livin…
$205,578
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Estudio 1 habitación en Yeroskipou, Chipre
Estudio 1 habitación
Yeroskipou, Chipre
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/2
Adonidos Gardens Adonidos Gardens, a magnificent complex of apartments located in the charm…
$184,071
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