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Villa de tres dormitorios en Kouklia, Chipre
Villa de tres dormitorios
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
DISPONIBLE EN SEPTIEMBRE 2026 Descubra esta encantadora villa independiente en alquiler en …
$3,239
por mes
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Tipos de propiedades en Paphos District

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