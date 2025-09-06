Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Polis Chrysochous
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Polis Chrysochous, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Villa de tres dormitorios en Polis Chrysochous, Chipre
Villa de tres dormitorios
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A pocos pasos del mar, Riviera Beach Villa ofrece la oportunidad perfecta para disfrutar de …
$5,830
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Villa de 4 dormitorios en Polis, Chipre
Villa de 4 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
ONLY SMALL PET ALLOW • Situado en un complejo cerrado, con una playa privada de arena, • La …
$3,165
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Polis, Chipre
Casa 4 habitaciones
Polis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Sandy Beach Villa – Luxury Living by the Sea Situado en un complejo cerrado en una playa pri…
$3,048
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 2 habitaciones en Polis Chrysochous, Chipre
Casa 2 habitaciones
Polis Chrysochous, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Polis Chrysochous, Chipre

con Jardín
con Vistas al mar