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Arrendamiento a largo plazo mansiones en Paphos District, Chipre

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Pafos
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Casa grande Borrar
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5 propiedades total found
Casa grande 2 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Esta hermosa maisonette de 2 dormitorios está situada en el corazón de Peyia, que ofrece com…
$1,562
por mes
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Casa grande 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa grande 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Situado en la zona deseable de Agios Theodoros, esta hermosa maisonette de 4 dormitorios ofr…
$1,992
por mes
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Casa grande 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 117 m²
Descubre esta espaciosa y bien diseñada maisonette de 2 dormitorios situada en el corazón de…
$1,289
por mes
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Casa grande 3 habitaciones en Anavargos, Chipre
Casa grande 3 habitaciones
Anavargos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Alquiler: Esta propiedad utilizada proporciona una amplia habitación para una vida cómoda. …
$1,727
por mes
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Casa grande 2 habitaciones en Nea Dhimmata, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Nea Dhimmata, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Disponible a partir del 01.03.2026 Completamente amueblado 2 dormitorios maisonette en el tr…
$1,048
por mes
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