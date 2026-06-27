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Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas a la montaña en Paphos District, Chipre

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Pafos
13
Peyia
13
Yeroskipou
8
Chloraka
6
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3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Fyti, Chipre
Villa 6 habitaciones
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Listo para entrar. Descubra la vida refinada en esta excepcional villa independiente, actua…
$4,662
por mes
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Bungalow de 2 dormitorios en Mousere, Chipre
Bungalow de 2 dormitorios
Mousere, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Descubre vivir cómodamente en este bungalow reformado disponible para alquilar en el tranqui…
$1,175
por mes
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Villa 6 habitaciones en Fyti, Chipre
Villa 6 habitaciones
Fyti, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Listo para entrar. Descubra la vida refinada en esta excepcional villa independiente, actua…
$4,662
por mes
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Tipos de propiedades en Paphos District

villas
mansiones
bungalow

Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Jardín
con Vistas al mar
campo de golf cercano
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