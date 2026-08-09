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Apartamentos con piscina en venta en Nicosia, Chipre

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Strovolos
356
Nicosia
295
Lakatameia
228
Latsia
82
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56 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Venta: un amplio apartamento de 3 dormitorios en Cape Town Lofts, que ofrece una rara combin…
$730,758
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Apartamento 1 habitacion en Strovolos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Strovolos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
For sale: a modern 1-bedroom apartment in Cape Town Lofts, offering a perfect balance of com…
$318,017
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Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 3
Área 183 m²
$615,117
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 3
Área 131 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Agios Athanasios - provincia de Limassol, con 101…
$716,397
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 100 m²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 3
Área 256 m²
Se vende en construcción, un ático de tres dormitorios en Archangelos / Anthoupolis - provin…
$277,124
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 2
Área 83 m²
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 83 sq.m. covered inter…
$199,019
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Habitación 3 habitaciones en Akaki, Chipre
Habitación 3 habitaciones
Akaki, Chipre
Habitaciones 3
Área 157 m²
Una casa de tres dormitorios en venta en la zona de Xylofagou - provincia de Larnaca. La cas…
$218,616
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 118 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Germasogeia - provincia de Limassol, con 102 metr…
$504,762
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Apartamento 2 habitaciones en Akaki, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Akaki, Chipre
Habitaciones 2
Área 96 m²
Apartamento de lujo con dos dormitorios en venta en la provincia de Paralimni - Famagusta, e…
$216,751
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Apartamento 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Habitaciones 3
Área 135 m²
Tres habitaciones - - Apartamento en venta en Agia Fyla - Provincia de Limassol, con 104 t.m…
$523,530
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Apartamento 1 habitación en Nicosia, Chipre
Apartamento 1 habitación
Nicosia, Chipre
Habitaciones 1
Área 67 m²
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$120,407
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 2
Área 143 m²
Apartamento de dos plantas en venta en la zona de Kolonaki - provincia de Limassol, con 96 m…
$723,180
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 2
Área 75 m²
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 75 sq.m. covered inter…
$199,019
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Apartamento 1 habitación en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 1 habitación
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 1
Área 72 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en Germasogia - Provincia de Limassol, con 60 metros c…
$246,243
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Apartamento 2 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 2
Área 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$227,962
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Habitación 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Habitación 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Habitaciones 3
Área 220 m²
En venta tres habitaciones separadas en construcción casa de esquina en Panthea - provincia …
$474,921
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 131 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en Agios Athanasios - provincia de Limassol, con 10…
$782,930
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Habitaciones 2
Área 100 m²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$390,385
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Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 3
Área 140 m²
Three bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Panthea - …
$643,324
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Apartamento 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 3
Área 147 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en Germasogeia - provincia de Limassol, con 131 met…
$510,504
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Habitación 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Habitación 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 3
Área 144 m²
Three bedroom under constructon house for sale in Xylofagou - Larnaca province. The house co…
$255,252
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Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 3
Área 235 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en Agios Athanasios - provincia de Limassol, con 11…
$841,944
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 79 m²
New two bedroom apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, on the first floor of …
$139,977
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Apartamento 2 habitaciones en Akaki, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Akaki, Chipre
Habitaciones 2
Área 92 m²
Apartamento de lujo con dos dormitorios en venta en la provincia de Paralimni - Famagusta, e…
$220,217
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 80 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Kapapri - provincia de Famagusta. El apartamento …
$164,973
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 2
Área 140 m²
$498,045
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Apartamento 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Habitaciones 3
Área 144 m²
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
$262,259
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Apartamento 2 habitaciones en Nicosia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Nicosia, Chipre
Habitaciones 2
Área 114 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Germasogia - Provincia de Limassol, con 86 metros…
$393,288
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Tipos de propiedades en Nicosia

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Nicosia, Chipre

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